Минус более 1100 оккупантов, танки, артсистемы и ПВО: потери врага на 22 ноября

Кремль не выводит свое войско из Украины и продолжает нести потери на фронте. За последние сутки армия врага потеряла на войне в Украине 1 170 солдат.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб. Смотрите также Украинские десантники устроили "Рубикону" судный день: яркие кадры Какие потери врага на 22 ноября? С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают: Личного состава – около 1 163 440 (+1 170) человек,

танков – 11 361 (+4);

боевых бронированных машин – 23 607 (+7);

артиллерийских систем – 34 559 (+9);

РСЗВ – 1 547 (+1);

средств ПВО – 1 248 (+1);

самолетов – 428 (+0);

вертолетов – 347 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 82 842 (+222);

крылатых ракет – 3 981 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 67 842 (+74);

специальной техники – 4 002 (+0).

Потери врага на 22 ноября 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ Потери россиян: последние новости Бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" нанесли очередные серьезные потери российской армии. В результате операции на временно оккупированном полуострове успешно поражены вражеские: корабельный многофункциональный вертолет Ка-27; аэродромный радиолокационный комплекс "лира-А10"; РЛС 55Ж6У "небо-У"; РЛС "небо-СВ" в купольной конструкции и РЛС П-18 "терек".

Отметим, что "Призраки" продолжают методично уничтожать российские системы ПВО на Донбассе. Недавно разведчики поразили: зенитно-ракетный комплекс "Тор-М1"; командный пункт 55К6 из состава ЗРК С-400; радиолокационную станцию 9С18М1-3 из состава комплекса "Бук-М3".

Напомним, что в целом в течение 20 ноября потери российских захватчиков составили 1 050 человек. Также украинские воины обезвредили три боевые бронированные машины, 20 артиллерийских систем, 150 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 65 единиц автомобильной техники российских оккупантов.