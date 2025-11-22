Мінус понад 1100 окупантів, танки, артсистеми й ППО: втрати ворога на 22 листопада
- За останню добу російська армія втратила 1 170 солдатів, 4 танки, 7 бойових броньованих машин, 9 артилерійських систем та ще сотні одиниць техніки.
- Загальні втрати Росії з початку вторгнення включають приблизно 1 163 440 солдатів, 11 361 танк, 23 607 бойових броньованих машин та 34 559 артилерійських систем.
Кремль не виводить своє військо з України та продовжує зазнавати втрат на фронті. За останню добу армія ворога втратила на війні в Україні 1 170 солдатів.
Генштаб
Які втрати ворога на 22 листопада?
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:
- Особового складу – близько 1 163 440 (+1 170) осіб,
- танків – 11 361 (+4);
- бойових броньованих машин – 23 607 (+7);
- артилерійських систем – 34 559 (+9);
- РСЗВ – 1 547 (+1);
- засобів ППО – 1 248 (+1);
- літаків – 428 (+0);
- гелікоптерів – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 82 842 (+222);
- крилатих ракет – 3 981 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 67 842 (+74);
- спеціальної техніки – 4 002 (+0).
Втрати ворога на 22 листопада 2025 / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Втрати росіян: останні новини
Бійці спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" завдали чергових серйозних втрат російській армії. Внаслідок операції на тимчасово окупованому півострові успішно уражено ворожі: корабельний багатофункціональний гелікоптер Ка-27; аеродромний радіолокаційний комплекс "ліра-А10"; РЛС 55Ж6У "нєбо-У"; РЛС "нєбо-СВ" у купольній конструкції та РЛС П-18 "терек".
Зазначимо, що "Примари" продовжують методично нищити російські системи ППО на Донбасі. Нещодавно розвідники уразили: зенітно-ракетний комплекс "Тор-М1"; командний пункт 55К6 зі складу ЗРК С-400; радіолокаційну станцію 9С18М1-3 зі складу комплексу "Бук-М3".
Нагадаємо, що загалом протягом 20 листопада втрати російських загарбників склали 1 050 осіб. Також українські воїни знешкодили три бойові броньовані машини, 20 артилерійських систем, 150 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 65 одиниць автомобільної техніки російських окупантів.