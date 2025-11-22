Укр Рус
22 листопада, 06:55
3

Мінус понад 1100 окупантів, танки, артсистеми й ППО: втрати ворога на 22 листопада

Ірина Марціяш
Основні тези
  • За останню добу російська армія втратила 1 170 солдатів, 4 танки, 7 бойових броньованих машин, 9 артилерійських систем та ще сотні одиниць техніки.
  • Загальні втрати Росії з початку вторгнення включають приблизно 1 163 440 солдатів, 11 361 танк, 23 607 бойових броньованих машин та 34 559 артилерійських систем.

Кремль не виводить своє військо з України та продовжує зазнавати втрат на фронті. За останню добу армія ворога втратила на війні в Україні 1 170 солдатів.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб.

Які втрати ворога на 22 листопада?

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають: 

  • Особового складу – близько 1 163 440 (+1 170) осіб,
  • танків – 11 361 (+4);
  • бойових броньованих машин – 23 607 (+7);
  • артилерійських систем – 34 559 (+9);
  • РСЗВ – 1 547 (+1);
  • засобів ППО – 1 248 (+1);
  • літаків – 428 (+0);
  • гелікоптерів – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 82 842 (+222);
  • крилатих ракет – 3 981 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 67 842 (+74);
  • спеціальної техніки – 4 002 (+0). 


Втрати ворога на 22 листопада 2025 / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Втрати росіян: останні новини

  • Бійці спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" завдали чергових серйозних втрат російській армії. Внаслідок операції на тимчасово окупованому півострові успішно уражено ворожі: корабельний багатофункціональний гелікоптер Ка-27; аеродромний радіолокаційний комплекс "ліра-А10"; РЛС 55Ж6У "нєбо-У"; РЛС "нєбо-СВ" у купольній конструкції та РЛС П-18 "терек".

  • Зазначимо, що "Примари" продовжують методично нищити російські системи ППО на Донбасі. Нещодавно розвідники уразили: зенітно-ракетний комплекс "Тор-М1"; командний пункт 55К6 зі складу ЗРК С-400; радіолокаційну станцію 9С18М1-3 зі складу комплексу "Бук-М3".

  • Нагадаємо, що загалом протягом 20 листопада втрати російських загарбників склали 1 050 осіб. Також українські воїни знешкодили три бойові броньовані машини, 20 артилерійських систем, 150 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 65 одиниць автомобільної техніки російських окупантів.