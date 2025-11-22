Мінус понад 1100 окупантів, танки, артсистеми й ППО: втрати ворога на 22 листопада

Кремль не виводить своє військо з України та продовжує зазнавати втрат на фронті. За останню добу армія ворога втратила на війні в Україні 1 170 солдатів.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб. Дивіться також Українські десантники влаштували "Рубікону" судний день: яскраві кадри Які втрати ворога на 22 листопада? Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають: Особового складу – близько 1 163 440 (+1 170) осіб,

танків – 11 361 (+4);

бойових броньованих машин – 23 607 (+7);

артилерійських систем – 34 559 (+9);

РСЗВ – 1 547 (+1);

засобів ППО – 1 248 (+1);

літаків – 428 (+0);

гелікоптерів – 347 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 82 842 (+222);

крилатих ракет – 3 981 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 67 842 (+74);

спеціальної техніки – 4 002 (+0).

Втрати ворога на 22 листопада 2025 / Інфографіка Генштабу ЗСУ Втрати росіян: останні новини Бійці спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" завдали чергових серйозних втрат російській армії. Внаслідок операції на тимчасово окупованому півострові успішно уражено ворожі: корабельний багатофункціональний гелікоптер Ка-27; аеродромний радіолокаційний комплекс "ліра-А10"; РЛС 55Ж6У "нєбо-У"; РЛС "нєбо-СВ" у купольній конструкції та РЛС П-18 "терек".

Зазначимо, що "Примари" продовжують методично нищити російські системи ППО на Донбасі. Нещодавно розвідники уразили: зенітно-ракетний комплекс "Тор-М1"; командний пункт 55К6 зі складу ЗРК С-400; радіолокаційну станцію 9С18М1-3 зі складу комплексу "Бук-М3".

Нагадаємо, що загалом протягом 20 листопада втрати російських загарбників склали 1 050 осіб. Також українські воїни знешкодили три бойові броньовані машини, 20 артилерійських систем, 150 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 65 одиниць автомобільної техніки російських окупантів.