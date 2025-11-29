Минус более 900 оккупантов, артсистемы и не только: потери врага на 29 ноября
- ВСУ ликвидировали 910 оккупантов за минувшие сутки, увеличив общие потери личного состава врага.
- С начала полномасштабного вторжения потери противника среди техники включают 11 381 танк, 23 658 боевых бронированных машин и 34 733 артиллерийские системы.
ВСУ дают отпор армии России, нанося ей немалые потери как в личном составе, так и в технике. Только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 910 оккупантов.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб.
Какие потери врага на 29 ноября?
С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 171 700 (+910) человек,
- танков – 11 381 (+1);
- боевых бронированных машин – 23 658 (+15);
- артиллерийских систем – 34 733 (+3);
- РСЗВ – 1 550 (+0);
- средств ПВО – 1 253 (+0);
- самолетов – 430 (+0);
- вертолетов – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 85 343 (+106);
- крылатых ракет – 3 995 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 68 463 (+64);
- специальной техники – 4 010 (+2).
Потери врага на 29 ноября 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Потери россиян: последние новости
Подразделения ВМС во взаимодействии с подразделениями ССО провели успешную операцию. В результате на аэродроме Саки поражен командно-диспетчерский пункт управления россиян, места хранения ударных БпЛА "Орион" и несколько объектов ПВО, в частности ЗРК Тор-М2 и Панцирь-С1. Также была поражена установка ЗУ 23-2 на базе КамАЗа.
Также добавим, что Силы беспилотных систем поразили 3 вражеские системы ПВО за три дня. Они попали сразу в три дорогостоящие ЗРК противника. Было поражено ЗРК "Бук-М1", "Бук-М2" и "Тор-М2". Общая стоимость этих образцов вооружения оценивается в 60 миллионов долларов.