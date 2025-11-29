Мінус понад 900 окупантів, артсистеми і не тільки: втрати ворога на 29 листопада

Підрозділи ВМС у взаємодії з підрозділами ССО провели успішну операцію . У результаті на аеродромі Саки уражено командно-диспетчерський пункт управління росіян, місця зберігання ударних БпЛА "Оріон" та декілька об’єктів ППО, зокрема ЗРК Тор-М2 та Панцир-С1. Також було уражено установку ЗУ 23-2 на базі КамАЗу.

Також додамо, що Сили безпілотних систем уразили 3 ворожі системи ППО за три дні. Вони поцілили одразу в три дороговартісні ЗРК противника. Було уражено ЗРК "Бук-М1", "Бук-М2" та "Тор-М2". Загальна вартість цих зразків озброєння оцінюється в 60 мільйонів доларів.