Мінус понад 900 окупантів, артсистеми і не тільки: втрати ворога на 29 листопада
- ЗСУ ліквідували 910 окупантів за минулу добу, збільшивши загальні втрати особового складу ворога.
- Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника серед техніки включають 11 381 танк, 23 658 бойових броньованих машин та 34 733 артилерійські системи.
ЗСУ дають відсіч армії Росії, завдаючи їй чималих втрат як в особовому складі, так і в техніці. Лише за минулу добу Сили оборони ліквідували 910 окупантів.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб.
Які втрати ворога на 29 листопада?
Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:
- особового складу – близько 1 171 700 (+910) осіб,
- танків – 11 381 (+1);
- бойових броньованих машин – 23 658 (+15);
- артилерійських систем – 34 733 (+3);
- РСЗВ – 1 550 (+0;
- засобів ППО – 1 253 (+0);
- літаків – 430 (+0);
- гелікоптерів – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 85 343 (+106);
- крилатих ракет – 3 995 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 68 463 (+64);
- спеціальної техніки – 4 010 (+2).
Втрати ворога на 29 листопада 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Втрати росіян: останні новини
Підрозділи ВМС у взаємодії з підрозділами ССО провели успішну операцію. У результаті на аеродромі Саки уражено командно-диспетчерський пункт управління росіян, місця зберігання ударних БпЛА "Оріон" та декілька об’єктів ППО, зокрема ЗРК Тор-М2 та Панцир-С1. Також було уражено установку ЗУ 23-2 на базі КамАЗу.
Також додамо, що Сили безпілотних систем уразили 3 ворожі системи ППО за три дні. Вони поцілили одразу в три дороговартісні ЗРК противника. Було уражено ЗРК "Бук-М1", "Бук-М2" та "Тор-М2". Загальна вартість цих зразків озброєння оцінюється в 60 мільйонів доларів.