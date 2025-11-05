Укр Рус
24 Канал Новости Украины Оккупанты хотели воевать, но что-то не получилось: потери врага на 5 ноября
5 ноября, 06:40
2

Оккупанты хотели воевать, но что-то не получилось: потери врага на 5 ноября

Дарья Смородская
Основные тезисы
  • С начала вторжения Россия потеряла 1 146 570 личного состава, вместе с 900 за последние сутки.
  • Общие потери техники России включают 11 329 танков и 23 535 боевых бронированных машин.

На фронте продолжаются жестокие бои, на которые Россия безжалостно бросает своих солдат. Оккупанты несут серьезные потери как среди личного состава, так и в технике.

С февраля 2022 года на передовой погибли 1 146 570 оккупантов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

К теме "Надо дать им возможность сражаться": Трамп говорит, что Путин потерял миллион человек в войне

Каковы потери России за сутки?

С начала полномасштабного вторжения потери России составляют:

  • личного состава – около 1 146 570 (+900) человек;
  • танков – 11 329 (+3);
  • боевых бронированных машин – 23 535 (+3);
  • артиллерийских систем – 34 273 (+24);
  • РСЗО – 1 535 (+0);
  • средств ПВО – 1 237 (+2);
  • самолетов – 428 (+0);
  • вертолетов – 346 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 78 258 (+398);
  • крылатых ракет – 3 918 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 66 574 (+70);
  • специальной техники – 3 990 (+0).


 Потери врага на 5 ноября 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

