Оккупанты хотели воевать, но что-то не получилось: потери врага на 5 ноября

С февраля 2022 года на передовой погибли 1 146 570 оккупантов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

К теме "Надо дать им возможность сражаться": Трамп говорит, что Путин потерял миллион человек в войне

С начала полномасштабного вторжения потери России составляют:



Потери врага на 5 ноября 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

В Покровске, где продолжается больше всего боев, украинские военные отодвинули российских оккупантов и смогли открыть логистический коридор. ВСУ пытается разомкнуть кольцо противника и взять под контроль их логистику на северо-восточных окраинах.

Спецназовцы ГУР ликвидировали вражеские силы на Запорожском и Лиманском направлениях. Они смогли зачистить позиции, обезвредить россиян и взять нескольких из них в плен.