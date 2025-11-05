Окупанти хотіли воювати, але щось не вийшло: втрати ворога на 5 листопада

У Покровську, де триває найбільше боїв, українські військові відсунули російських окупантів та змогли відкрити логістичний коридор. ЗСУ намагається розімкнути кільце противника і взяти під контроль їхню логістику на північно-східних околицях.

Спецпризначенці ГУР ліквідували ворожі сили на Запорізькому й Лиманському напрямках . Вони змогли зачистити позиції, знешкодити росіян та взяти кількох з них у полон.

У розвідці Великої Британії вважають, що Росія за час війни в Україні втратила близько одного мільйону 140 тисяч військовослужбовців. З них 353 тисячі – лише за останній рік.