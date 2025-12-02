Украинские дроны успешно отработали по оккупантам и складам в Донецкой и Луганской областях
- Силы специальных операций успешно поразили беспилотниками вражеские цели в Донецкой и Луганской областях в ночь на 1 декабря, в частности склады боеприпасов и личный состав.
Силы специальных операций продолжают уничтожать склады и места накопления оккупантов. В ночь на 1 декабря они успешно поразили беспилотниками вражеские цели в Донецкой и Луганской областях.
Что известно о последних атаках по оккупантам на ВОТ?
В Покровске Донецкой области дроны атаковали личный состав врага. А в Белояровке был успешно поражен склад боеприпасов 51-й ЗВА.
На Луганщине в Денежниково под прицелом оказался склад ГСМ 3-й мсд.
Силы специальных операций продолжают принимать асимметричные действия для подрыва наступательных возможностей российской армии,
– отметили в ССО.
ССО отработали по вражеским целям: смотрите видео
Военные разведчики атаковали важные элементы российской ПВО на Донбассе. Под прицелом оказались радары и пусковые установки зенитно-ракетных комплексов.
Недавно возле оккупированного Бердянска взорвали два автомобиля "кадыровцев". Потери уточнялись.
