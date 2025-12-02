Укр Рус
24 Канал Новини України Українські дрони успішно відпрацювали по окупантах та складах на Донеччині і Луганщині
2 грудня, 17:21
2

Українські дрони успішно відпрацювали по окупантах та складах на Донеччині і Луганщині

Софія Рожик
Основні тези
  • Сили спеціальних операцій успішно вразили безпілотниками ворожі цілі у Донецькій та Луганській областях у ніч на 1 грудня, зокрема склади боєприпасів і особовий склад.

Сили спеціальних операцій продовжують нищити склади та місця накопичення окупантів. У ніч на 1 грудня вони успішно уразили безпілотниками ворожі цілі у Донецькій та Луганській областях.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ССО.

Дивіться також Понад 1 100 загарбників, артсистеми й десятки іншої техніки: втрати ворога на 2 грудня 

Що відомо про останні атаки по окупантах на ТОТ?

У Покровську на Донеччині дрони атакували особовий склад ворога. А Білоярівці було успішно уражено склад боєприпасів 51-ї ЗВА.

На Луганщині у Денежниковому під прицілом опинився склад ПММ 3-ї мсд.

Сили спеціальних операцій продовжують вживати асиметричних дій задля підриву наступальних спроможностей російської армії,
– наголосили у ССО.

ССО відпрацювали по ворожих цілях: дивіться відео

Втрати ворога: останні новини