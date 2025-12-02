Українські дрони успішно відпрацювали по окупантах та складах на Донеччині і Луганщині
- Сили спеціальних операцій успішно вразили безпілотниками ворожі цілі у Донецькій та Луганській областях у ніч на 1 грудня, зокрема склади боєприпасів і особовий склад.
Сили спеціальних операцій продовжують нищити склади та місця накопичення окупантів. У ніч на 1 грудня вони успішно уразили безпілотниками ворожі цілі у Донецькій та Луганській областях.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ССО.
Що відомо про останні атаки по окупантах на ТОТ?
У Покровську на Донеччині дрони атакували особовий склад ворога. А Білоярівці було успішно уражено склад боєприпасів 51-ї ЗВА.
На Луганщині у Денежниковому під прицілом опинився склад ПММ 3-ї мсд.
Сили спеціальних операцій продовжують вживати асиметричних дій задля підриву наступальних спроможностей російської армії,
– наголосили у ССО.
ССО відпрацювали по ворожих цілях: дивіться відео
Втрати ворога: останні новини
Воєнні розвідники атакували важливі елементи російської ППО на Донбасі. Під прицілом опинилися радари та пускові установки зенітно-ракетних комплексів.
Нещодавно біля окупованого Бердянська підірвали два автомобілі "кадировців". Втрати уточнювалися.
