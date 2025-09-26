26 сентября, 07:11
Еще 940 оккупантов получили билеты на "концерт Кобзона": потери России на 26 сентября
Основные тезисы
- За сутки ВСУ ликвидировали 940 окупантов, 2 танка, 14 артиллерийских систем, 334 дрона, 82 единицы автомобильной техники.
- Потери России с начала вторжения в личном составе составляют около 1 106 4 30 .
Украинские защитники продолжают успешно уничтожать оккупантов и их технику в боях и во вражеском тылу. Количество потерь России давно уже превысило миллион погибших и раненых солдат.
Как метко заметил американский президент, "Россия потратила миллионы и миллионы долларов на бомбы, ракеты, боеприпасы и жизни – их жизни – и практически не получила ни одной земли", передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.
Смотрите также Украинские дроны атаковали несколько главных газораспределительных станций на оккупированной Луганщине
Какие потери России в войне по состоянию на 26 сентября?
- С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине:
- личного состава – около 1106430 (940) человек;
- танков – 11203 (+2);
- боевых бронированных машин – 23287 (+0);
- артиллерийских систем – 33147 (+14);
- РСЗО – 1501 (+0);
- средства ПВО – 1222 (+0);
- самолетов – 427 (+0);
вертолетов – 345 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 63569 (+334);
- крылатые ракеты – 3747 (+0);
- корабли/катера – 28 (+0);
- подлодки – 1 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 62818 (+82);
- специальная техника – 3975(+0).
Потери России в войне на 26 сентября 2025 года / Фото Генштаб
Последние новости о потерях врага
- 25 сентября ВСУ сбили российский Су-34, который, вероятно, упал возле оккупированного города Васильевка. Летчик погиб.
- В Крыму спецназовцы ГУР уничтожили два российских транспортных самолета Ан-26 и береговые радиолокационные станции.
- Силы обороны Украины поразили склады оккупантов в Богдановке на Луганщине, что заставило российские войска срочно эвакуировать боеприпасы.
Удар был нанесен по складам и местам загрузки боеприпасов 17 танкового полка.
- 21 сентября неизвестные дроны атаковали временно оккупированный Крым, повредив военную инфраструктуру врага. Также россияне предполагают атаку украинскими ракетами "Нептун" – повреждены здания на позиции 31-й дивизии ПВО.