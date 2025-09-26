Украинские защитники продолжают успешно уничтожать оккупантов и их технику в боях и во вражеском тылу. Количество потерь России давно уже превысило миллион погибших и раненых солдат.

Как метко заметил американский президент, "Россия потратила миллионы и миллионы долларов на бомбы, ракеты, боеприпасы и жизни – их жизни – и практически не получила ни одной земли", передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

Какие потери России в войне по состоянию на 26 сентября?

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине:

личного состава – около 1106430 (940) человек;

танков – 11203 (+2);

боевых бронированных машин – 23287 (+0);

артиллерийских систем – 33147 (+14);

РСЗО – 1501 (+0);

средства ПВО – 1222 (+0);

самолетов – 427 (+0);

вертолетов – 345 (+0);

крылатые ракеты – 3747 (+0);

корабли/катера – 28 (+0);

подлодки – 1 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 62818 (+82);

специальная техника – 3975(+0).

Потери России в войне на 26 сентября 2025 года / Фото Генштаб

Последние новости о потерях врага