26 вересня, 07:11
Ще 940 окупантів отримали квитки на "концерт Кобзона": втрати Росії на 26 вересня
Основні тези
- За добу ЗСУ ліквідували 940 окупантів, 2 танки, 14 артилерійських систем, 334 дрони, 82 одиниці автомобільної техніки.
- Втрати Росії з початку вторгнення в особовому складі становлять близько 1106430.
Українські захисники продовжують успішно знищувати окупантів та їхню техніку у боях та у ворожому тилу. Кількість втрат Росії давно вже перевищило мільйон загиблих і поранених солдатів.
Як влучно зауважив американський президент, "Росія витратила мільйони й мільйони доларів на бомби, ракети, боєприпаси та життя – їхні життя – і практично не здобула жодної землі", передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.
Які втрати Росії у війні станом на 26 вересня?
Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні:
- особового складу – близько 1106430 (+940) осіб;
- танків – 11203 (+2);
- бойових броньованих машин – 23287 (+0);
- артилерійських систем – 33147 (+14);
- РСЗВ – 1501 (+0);
- засоби ППО – 1222 (+0);
- літаків – 427 (+0);
гелікоптерів – 345 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 63569 (+334);
- крилаті ракети – 3747 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 62818 (+82);
- спеціальна техніка – 3975 (+0).
Втрати Росії у війні на 26 вересня 2025 року / Фото Генштаб
Останні новини про втрати ворога
- 25 вересня ЗСУ збили російський Су-34, який, ймовірно, впав біля окупованого міста Василівка. Льотчик загинув.
- У Криму спецпризначенці ГУР знищили два російських транспортних літаки Ан-26 та берегові радіолокаційні станції.
- Сили оборони України уразили склади окупантів у Богданівці на Луганщині, що змусило російські війська терміново евакуювати боєприпаси.
Удар було завдано по складах та місцях завантаження боєприпасів 17 танкового полку.
- 21 вересня невідомі дрони атакували тимчасово окупований Крим, пошкодивши військову інфраструктуру ворога. Також росіяни припускають атаку українськими ракетами "Нептун" – пошкоджено будівлі на позиції 31-ї дивізії ППО.