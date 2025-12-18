Еще 950 оккупантов не смогут воевать против Украины: потери врага на 18 декабря

Силы обороны продолжают наносить потери российской армии. Они уничтожают не только вражескую технику, но и личный состав.

За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали захватчиков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Смотрите также "Минус" поезд, РЭБ и нефтебаза: ССО успешно атаковали вражеские объекты на ВОТ Какие потери России в войне? За время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла: личного состава – около 1 193 300 (+950),

танков – 11 432 (+5),

боевых бронированных машин – 23 758,

артиллерийских систем – 35 232 (+27),

РСЗО – 1573 (+2),

средств ПВО – 1263 (+1),

самолетов – 432,

вертолетов – 347,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 91 716 (+330),

крылатых ракет – 4073,

кораблей и катеров – 28,

подводных лодок – 2,

автомобильной техники и автоцистерн – 70 480 (+119),

специальной техники – 4027. Потери врага на 18 декабря / Инфографика Генштаба ВСУ ВСУ противодействуют врагу: коротко о главном В ночь на 17 декабря Силы специальных операций Украины нанесли удар по полевому артиллерийскому складу россиян в оккупированной Луганской области, используя ударные БпЛА FP-2. Склад поставлял боеприпасы для наступательных операций и принадлежал 101-й отдельной бригаде материально-технического обеспечения армии России.

Кроме этого, ССО ударили по РСЗО БМ-27 "Ураган" и личному составу противника в Донецкой области.

Также украинские дроны впервые взорвали российскую подводную лодку класса "Варшавянка", могло погибнуть 14 моряков. Российские источники утверждают, что о подготовке атак было известно заранее, но информация не дошла до руководства.