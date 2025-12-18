Укр Рус
24 Канал Новини України Ще 950 окупантів не зможуть воювати проти України: втрати ворога на 18 грудня
18 грудня, 07:32
5

Ще 950 окупантів не зможуть воювати проти України: втрати ворога на 18 грудня

Надія Батюк
Основні тези
  • За минулу добу українські захисники ліквідували 950 російських окупантів.
  • Загальні втрати Росії з початку вторгнення: 1 193 300 особового складу, 11 432 танків, 23 758 бойових броньованих машин, 35 232 артилерійських систем.

Сили оборони продовжують завдавати втрат російській армії. Вони знищують не лише ворожу техніку, а й особовий склад.

За минулу добу українські захисники ліквідували  загарбників. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії у війні?

За час повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила:

  • особового складу – близько 1 193 300 (+950),
  • танків – 11 432 (+5),
  • бойових броньованих машин – 23 758,
  • артилерійських систем – 35 232 (+27),
  • РСЗВ – 1573 (+2),
  • засобів ППО – 1263 (+1),
  • літаків – 432,
  • гелікоптерів – 347,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 91 716 (+330),
  • крилатих ракет – 4073,
  • кораблів та катерів – 28,
  • підводних човнів – 2,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 70 480 (+119),
  • спеціальної техніки – 4027.

Втрати ворога на 18 грудня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

ЗСУ протидіють ворогу: коротко про головне