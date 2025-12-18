Ще 950 окупантів не зможуть воювати проти України: втрати ворога на 18 грудня
- За минулу добу українські захисники ліквідували 950 російських окупантів.
- Загальні втрати Росії з початку вторгнення: 1 193 300 особового складу, 11 432 танків, 23 758 бойових броньованих машин, 35 232 артилерійських систем.
Сили оборони продовжують завдавати втрат російській армії. Вони знищують не лише ворожу техніку, а й особовий склад.
За минулу добу українські захисники ліквідували загарбників. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Дивіться також "Мінус" потяг, РЕБ і нафтобаза: ССО успішно атакували ворожі об'єкти на ТОТ
Які втрати Росії у війні?
За час повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила:
- особового складу – близько 1 193 300 (+950),
- танків – 11 432 (+5),
- бойових броньованих машин – 23 758,
- артилерійських систем – 35 232 (+27),
- РСЗВ – 1573 (+2),
- засобів ППО – 1263 (+1),
- літаків – 432,
- гелікоптерів – 347,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 91 716 (+330),
- крилатих ракет – 4073,
- кораблів та катерів – 28,
- підводних човнів – 2,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 70 480 (+119),
- спеціальної техніки – 4027.
ЗСУ протидіють ворогу: коротко про головне
У ніч на 17 грудня Сили спеціальних операцій України завдали удару по польовому артилерійському складу росіян в окупованій Луганщині, використовуючи ударні БпЛА FP-2. Склад постачав боєприпаси для наступальних операцій та належав 101-й окремій бригаді матеріально-технічного забезпечення армії Росії.
Окрім цього, ССО вдарили по РСЗВ БМ-27 "Ураган" та особовому складу противника в Донецькій області.
Також українські дрони вперше підірвали російський підводний човен класу "Варшавянка", могло загинути 14 моряків. Російські джерела стверджують, що про підготовку атак було відомо заздалегідь, але інформація не дійшла до керівництва.