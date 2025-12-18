Ще 950 окупантів не зможуть воювати проти України: втрати ворога на 18 грудня

У ніч на 17 грудня Сили спеціальних операцій України завдали удару по польовому артилерійському складу росіян в окупованій Луганщині, використовуючи ударні БпЛА FP-2. Склад постачав боєприпаси для наступальних операцій та належав 101-й окремій бригаді матеріально-технічного забезпечення армії Росії.

Окрім цього, ССО вдарили по РСЗВ БМ-27 "Ураган" та особовому складу противника в Донецькій області.