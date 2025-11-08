Силы обороны "минуснули" еще 1190 захватчиков и немало техники: потери врага на 8 ноября

Россияне постоянно пытаются продвинуться вглубь Украины. Однако украинские защитники противодействуют оккупантам.

За минувшие сутки им удалось уничтожить 1190 российских военных. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также Под прицелом нефтебазы, склады и не только: ССО показали кадры ударов по объектам врага в Крыму

Сколько военных и техники потеряла Россия?

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла:

личного состава – около 1 150 100 (+1190);

танков – 11 330 (+0);

боевых бронированных машин – 23 544 (+1);

артиллерийских систем – 34 321 (+20);

РСЗО – 1538 (+3);

средств ПВО – 1239 (+1);

самолетов – 428 (+0);

вертолетов – 347 (+1);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 78 928 (+250);

крылатых ракет – 3918 (+0);

кораблей и катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 66 795 (+72);

специальной техники – 3993 (+0).



Потери России в войне / Инфографика Генштаба

Потери России: что стоит знать?