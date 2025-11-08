Силы обороны "минуснули" еще 1190 захватчиков и немало техники: потери врага на 8 ноября
- За минувшие сутки украинские защитники уничтожили 1190 российских военных.
- С начала вторжения Россия потеряла около 1 150 100 военных, 11 330 танков, 23 544 боевых бронированных машин и другую технику.
Россияне постоянно пытаются продвинуться вглубь Украины. Однако украинские защитники противодействуют оккупантам.
За минувшие сутки им удалось уничтожить 1190 российских военных. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Сколько военных и техники потеряла Россия?
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла:
- личного состава – около 1 150 100 (+1190);
- танков – 11 330 (+0);
- боевых бронированных машин – 23 544 (+1);
- артиллерийских систем – 34 321 (+20);
- РСЗО – 1538 (+3);
- средств ПВО – 1239 (+1);
- самолетов – 428 (+0);
- вертолетов – 347 (+1);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 78 928 (+250);
- крылатых ракет – 3918 (+0);
- кораблей и катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 66 795 (+72);
- специальной техники – 3993 (+0).
Потери России в войне / Инфографика Генштаба
Потери России: что стоит знать?
По словам Владимира Зеленского, в октябре 2025 года российская армия понесла рекордные потери на фронте с начала полномасштабного вторжения в Украину. Только благодаря работе украинских беспилотников в октябре удалось ликвидировать около 25 тысяч российских военных, и эти потери имеют видеоподтверждение.
Кроме этого, украинская авиация ликвидировала россиян, которые вывесили российский флаг в Волчанске. Украинские военные отметили, что российское командование бросает своих солдат на бессмысленные задачи, которые стоят им жизни.
Также стоит заметить, что украинские дроны атакуют энергетическую инфраструктуру и систематически разрушают технологические коридоры, через которые Москва получает электроэнергию. Ввиду этого, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан сказал в эфире 24 Канала, что до конца года в Москве могут начаться блэкауты.