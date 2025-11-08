Сили оборони "мінуснули" ще 1190 загарбників та чимало техніки: втрати ворога на 8 листопада

Росіяни постійно намагаються просунутися вглиб України. Однак українські захисники протидіють окупантам.

За минулу добу їм вдалося знищити 1190 російських військових. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також Під прицілом нафтобази, склади і не тільки: ССО показали кадри ударів по об'єктах ворога в Криму

Скільки військових і техніки втратила Росія?

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила:

особового складу – близько 1 150 100 (+1190);

танків – 11 330 (+0);

бойових броньованих машин – 23 544 (+1);

артилерійських систем – 34 321 (+20);

РСЗВ – 1538 (+3);

засобів ППО – 1239 (+1);

літаків – 428 (+0);

гелікоптерів – 347 (+1);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 78 928 (+250);

крилатих ракет – 3918 (+0);

кораблів та катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 66 795 (+72);

спеціальної техніки – 3993 (+0).



Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу

Втрати Росії: що варто знати?