Сили оборони "мінуснули" ще 1190 загарбників та чимало техніки: втрати ворога на 8 листопада
- За минулу добу українські захисники знищили 1190 російських військових.
- Від початку вторгнення Росія втратила близько 1 150 100 військових, 11 330 танків, 23 544 бойових броньованих машин та іншу техніку.
Росіяни постійно намагаються просунутися вглиб України. Однак українські захисники протидіють окупантам.
За минулу добу їм вдалося знищити 1190 російських військових. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Скільки військових і техніки втратила Росія?
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила:
- особового складу – близько 1 150 100 (+1190);
- танків – 11 330 (+0);
- бойових броньованих машин – 23 544 (+1);
- артилерійських систем – 34 321 (+20);
- РСЗВ – 1538 (+3);
- засобів ППО – 1239 (+1);
- літаків – 428 (+0);
- гелікоптерів – 347 (+1);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 78 928 (+250);
- крилатих ракет – 3918 (+0);
- кораблів та катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 66 795 (+72);
- спеціальної техніки – 3993 (+0).
Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу
Втрати Росії: що варто знати?
За словами Володимира Зеленського, у жовтні 2025 року російська армія зазнала рекордних втрат на фронті від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Лише завдяки роботі українських безпілотників у жовтні вдалося ліквідувати близько 25 тисяч російських військових, і ці втрати мають відеопідтвердження.
Окрім цього, українська авіація ліквідувала росіян, які вивісили російський прапор у Вовчанську. Українські військові зазначили, що російське командування кидає своїх солдатів на безглузді завдання, які коштують їм життя.
Також варто зауважити, що українські дрони атакують енергетичну інфраструктуру й систематично руйнують технологічні коридори, через які Москва отримує електроенергію. Зважаючи на це, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан сказав в етері 24 Каналу, що до кінця року в Москві можуть початися блекаути.