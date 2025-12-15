Почти тысяча ликвидированных солдат и сотни единиц техники: потери врага на 15 декабря
- Украинские силы ликвидировали 980 российских солдат за минувшие сутки.
- Общие потери России включают более 1 189 470 человек, 11 412 танков и 23 731 бронированную машину.
Россия продолжает наступать на фронте несмотря на значительные потери своей армии. За прошедшие сутки украинским защитникам удалось ликвидировать еще 980 оккупантов.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Смотрите также "Призраки" ГУР в Крыму поразили две дорогие РЛС оккупантов
Какие потери России на 15 декабря 2025 года?
С начала полномасштабного вторжения потери оккупантов примерно составляют:
- личного состава – около 1 189 470 (+980) человек;
- танков – 11 412 (+2);
- боевых бронированных машин – 23 731 (+10);
- артиллерийских систем – 35 105 (+64);
- РСЗО – 1 570 (+3);
- средств ПВО – 1 261 (+2);
- самолетов – 432 (+0);
- вертолетов – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 90 777 (+653);
- крылатых ракет – 4 073 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 70 005 (+207);
- специальной техники – 4 026 (+0).
Потери России на 15 декабря 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Что недавно потерял враг?
"Призракам" ГУР удалось поразить радиолокационные станции 39Н6 "Каста-2Е2" и 96Л6 россиян во временно оккупированном Крыму. Отмечается, что они были дорогостоящими и входили в состав ЗРК С-400 "Триумф".
14 декабря подразделения ССО Украины нанесли удары по объектам на ВОТ Донецкой области и Крыма. Под огнем оказались поезд с горюче-смазочными материалами, нефтебаза и станция РЭБ.
Силы обороны Украины ударили по логистике россиян в Купянске. Для подрыва трубы, которой противник перебрасывал личный состав, понадобилось около трех тонн взрывчатки.