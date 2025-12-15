Почти тысяча ликвидированных солдат и сотни единиц техники: потери врага на 15 декабря

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также "Призраки" ГУР в Крыму поразили две дорогие РЛС оккупантов

С начала полномасштабного вторжения потери оккупантов примерно составляют:

Потери России на 15 декабря 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

"Призракам" ГУР удалось поразить радиолокационные станции 39Н6 "Каста-2Е2" и 96Л6 россиян во временно оккупированном Крыму. Отмечается, что они были дорогостоящими и входили в состав ЗРК С-400 "Триумф".

14 декабря подразделения ССО Украины нанесли удары по объектам на ВОТ Донецкой области и Крыма. Под огнем оказались поезд с горюче-смазочными материалами, нефтебаза и станция РЭБ.