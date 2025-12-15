Майже тисяча ліквідованих солдатів та сотні одиниць техніки: втрати ворога на 15 грудня
- Українські сили ліквідували 980 російських солдатів за минулу добу.
- Загальні втрати Росії включають понад 1 189 470 осіб, 11 412 танків та 23 731 броньовану машину.
Росія продовжує наступати на фронті попри значні втрати своєї армії. Впродовж минулої доби українським оборонцям вдалось ліквідувати ще 980 окупантів.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Які втрати Росії на 15 грудня 2025 року?
Від початку повномасштабного вторгнення втрати окупантів приблизно складають:
- особового складу – близько 1 189 470 (+980) осіб;
- танків – 11 412 (+2);
- бойових броньованих машин – 23 731 (+10);
- артилерійських систем – 35 105 (+64);
- РСЗВ – 1 570 (+3);
- засобів ППО – 1 261 (+2);
- літаків – 432 (+0);
- гелікоптерів – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 90 777 (+653);
- крилатих ракет – 4 073 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 70 005 (+207);
- спеціальної техніки – 4 026 (+0).
Втрати Росії на 15 грудня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Що нещодавно втратив ворог?
"Примарам" ГУР вдалось уразити радіолокаційні станції 39Н6 "Каста-2Е2" та 96Л6 росіян у тимчасово окупованому Криму. Зазначається, що вони були дороговартісними та входили до складу ЗРК С-400 "Тріумф".
14 грудня підрозділи ССО України завдали ударів по об'єктах на ТОТ Донеччини та Криму. Під вогнем опинилися потяг із паливно-мастильними матеріалами, нафтобаза та станція РЕБ.
Сили оборони України вдарили по логістиці росіян у Куп'янську. Для підриву труби, якою противник перекидав особовий склад, знадобилось близько трьох тонн вибухівки.