Укр Рус
24 Канал Новини України Майже тисяча ліквідованих солдатів та сотні одиниць техніки: втрати ворога на 15 грудня
15 грудня, 07:08
2

Майже тисяча ліквідованих солдатів та сотні одиниць техніки: втрати ворога на 15 грудня

Дарія Черниш
Основні тези
  • Українські сили ліквідували 980 російських солдатів за минулу добу.
  • Загальні втрати Росії включають понад 1 189 470 осіб, 11 412 танків та 23 731 броньовану машину.

Росія продовжує наступати на фронті попри значні втрати своєї армії. Впродовж минулої доби українським оборонцям вдалось ліквідувати ще 980 окупантів.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також "Примари" ГУР в Криму уразили дві дорогі РЛС окупантів 

Які втрати Росії на 15 грудня 2025 року?

Від початку повномасштабного вторгнення втрати окупантів приблизно складають:

  • особового складу – близько 1 189 470 (+980) осіб;
  • танків – 11 412 (+2);
  • бойових броньованих машин – 23 731 (+10);
  • артилерійських систем – 35 105 (+64);
  • РСЗВ – 1 570 (+3);
  • засобів ППО – 1 261 (+2);
  • літаків – 432 (+0);
  • гелікоптерів – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 90 777 (+653);
  • крилатих ракет – 4 073 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 70 005 (+207);
  • спеціальної техніки – 4 026 (+0).

Втрати Росії на 15 грудня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Що нещодавно втратив ворог?