Майже тисяча ліквідованих солдатів та сотні одиниць техніки: втрати ворога на 15 грудня

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Від початку повномасштабного вторгнення втрати окупантів приблизно складають:

Втрати Росії на 15 грудня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

"Примарам" ГУР вдалось уразити радіолокаційні станції 39Н6 "Каста-2Е2" та 96Л6 росіян у тимчасово окупованому Криму. Зазначається, що вони були дороговартісними та входили до складу ЗРК С-400 "Тріумф".

14 грудня підрозділи ССО України завдали ударів по об'єктах на ТОТ Донеччини та Криму. Під вогнем опинилися потяг із паливно-мастильними матеріалами, нафтобаза та станція РЕБ.