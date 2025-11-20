Укр Рус
24 Канал Новости Украины ВСУ разбили технику и ликвидировали около 900 оккупантов: потери врага на 20 ноября
20 ноября, 07:07
2

ВСУ разбили технику и ликвидировали около 900 оккупантов: потери врага на 20 ноября

Диана Подзигун
Основные тезисы
  • За минувшие сутки ВСУ уничтожили около 890 человек личного состава и 19 артиллерийских систем врага.
  • С начала войны оккупанты потеряли примерно 1 162 120 человек личного состава, 11 357 танков и 82 470 БпЛА.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину прошли уже 1366 сутки. Украинские силы продолжают ликвидировать живую силу и технику противника.

За минувшие сутки ВСУ уничтожили около 890 человек личного состава и 19 артиллерийских систем. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Смотрите также Если ВСУ выйдут из Покровска и Мирнограда: военный обозреватель спрогнозировал последствия

С начала войны в Украине оккупанты потеряли:

  • личного состава – около 1 162 120 (+890),
  • танков – 11 357 (+1),
  • боевых бронированных машин – 23 597 (+2),
  • артиллерийских систем – 34 530 (+19),
  • РСЗВ – 1 546 (+0),
  • средств ПВО – 1 247 (+0),
  • самолетов – 428 (+0),
  • вертолетов – 347 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 82 470 (+384),
  • крылатых ракет – 3 981 (+41),
  • кораблей и катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 67 703 (+68),
  • специальной техники – 4 002 (+1).


Потери России в войне по состоянию на 20 ноября / Инфографика Генштаба

О каких еще потерях россиян нам известно?