ВСУ разбили технику и ликвидировали около 900 оккупантов: потери врага на 20 ноября

С начала полномасштабного вторжения России в Украину прошли уже 1366 сутки. Украинские силы продолжают ликвидировать живую силу и технику противника.

За минувшие сутки ВСУ уничтожили около 890 человек личного состава и 19 артиллерийских систем. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Смотрите также Если ВСУ выйдут из Покровска и Мирнограда: военный обозреватель спрогнозировал последствия

С начала войны в Украине оккупанты потеряли:

личного состава – около 1 162 120 (+890),

танков – 11 357 (+1),

боевых бронированных машин – 23 597 (+2),

артиллерийских систем – 34 530 (+19),

РСЗВ – 1 546 (+0),

средств ПВО – 1 247 (+0),

самолетов – 428 (+0),

вертолетов – 347 (+0),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 82 470 (+384),

крылатых ракет – 3 981 (+41),

кораблей и катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 67 703 (+68),

специальной техники – 4 002 (+1).



Потери России в войне по состоянию на 20 ноября / Инфографика Генштаба

О каких еще потерях россиян нам известно?