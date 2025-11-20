ЗСУ розтрощили техніку та ліквідували близько 900 окупантів: втрати ворога на 20 листопада

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну минула вже 1366 доба. Українські сили продовжують ліквідовувати живу силу та техніку противника.

За минулу добу ЗСУ знищили близько 890 осіб особового складу та 19 артилерійських систем. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

З початку війни в Україні окупанти втратили:

особового складу – близько 1 162 120 (+890),

танків – 11 357 (+1),

бойових броньованих машин – 23 597 (+2),

артилерійських систем – 34 530 (+19),

РСЗВ – 1 546 (+0),

засобів ППО – 1 247 (+0),

літаків – 428 (+0),

гелікоптерів – 347 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 82 470 (+384),

крилатих ракет – 3 981 (+41),

кораблів та катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 67 703 (+68),

спеціальної техніки – 4 002 (+1).



Втрати Росії у війні станом на 20 листопада / Інфографіка Генштабу

