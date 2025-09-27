Почти тысяча оккупантов не вернется домой: потери врага на 27 сентября
- Общие потери российского личного состава в войне составляют 1 107 400 солдат.
- Россия потеряла 11 204 танка и 23 288 боевых бронированных машин с начала вторжения в Украину.
Россияне продолжают вести войну против Украины, но вражеская армия несет существенные потери на фронте. Общие потери оккупантов в личном составе уже достигают 1 107 400 солдат.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какие потери России в войне с Украиной?
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла:
- личного состава – около 1 107 400 (+970);
- танков – 11 204 (+1);
- боевых бронированных машин – 23 288 (+1);
- артиллерийских систем – 33 186 (+39);
- РСЗО – 1502 (+1);
- средств ПВО – 1223 (+1);
- самолетов – 427 (+0);
- вертолетов – 345 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 63 931 (+362);
- крылатых ракет – 3747 (+0);
- кораблей и катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 62 909 (+91);
- специальной техники – 3977 (+2).
Потери России в войне с Украиной по состоянию на 27 сентября / Инфографика Генштаба
Силы обороны останавливают россиян: последние новости
Вблизи реки Казенный Торец в Донецкой области украинские защитники взяли оккупантов в "мешок" и остановили их продвижение. По словам главнокомандующего Александра Сырского, ВСУ окружили россиян и закрыли этот рубеж. Там россияне несут потери, многие из них – безвозвратные.
Еще в августе бойцы Сил специальных операций уничтожили пять транспортно-заряжающих машин 9Т250, пусковую установку ОТРК "Искандер" и ЗРПК "Панцирь-С1" в Курской области. Удары по военной инфраструктуре оставили оккупантов без складов и автомобильной техники на этом участке фронта.
Два российских транспортных самолета Ан-26 и береговые радиолокационные станции оккупантов были уничтожены в Крыму. Самолеты полностью сгорели.