Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила:



Втрати Росії у війні з Україною станом на 27 вересня / Інфографіка Генштабу

Поблизу річки Казенний Торець на Донеччині українські захисники взяли окупантів у "мішок" та зупинили їхнє просування. За словами головнокомандувача Олександра Сирського, ЗСУ оточили росіян та закрили цей рубіж. Там росіяни зазнають втрат, багато з них – безповоротні.

Ще в серпні бійці Сил спеціальних операцій знищили п'ять транспортно-заряджальних машин 9Т250, пускову установку ОТРК "Іскандер" та ЗРПК "Панцир-С1" у Курській області. Удари по військовій інфраструктурі залишили окупантів без складів і автомобільної техніки на цій ділянці фронту.