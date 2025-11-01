Сотни уничтоженных оккупантов и множество техники: потери врага на 1 ноября

Российские оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты Украины и давить на фронте, однако Силы обороны наносят врагу значительные потери. Только за минувшие сутки Кремль потерял 900 солдат.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Смотрите также Удар по Белгородской дамбе и городские бои в Покровске: как изменилась линия фронта за неделю Какова актуальная статистика потерь врага? С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают примерно: Личного состава – около 1 142 730 (+900) человек;

танков – 11 316 (+6);

боевых бронированных машин – 23 521 (+2);

артиллерийских систем – 34 137 (+9);

РСЗО –1 534 (+1);

средств ПВО – 1 235 (+2);

самолетов – 428 (+0);

вертолетов – 346 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 76 704 (+349);

крылатых ракет – 3 917 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 66 169 (+58);

специальной техники – 3 987 (+1). Потери врага на 1 ноября 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ Что потеряла Россия в последнее время? Руководитель Службы безопасности Украины признал, что у противника очень мощная противовоздушная оборона, и именно комплекс "Панцирь" лучше всего противодействует нашим дальнобойным беспилотникам.

"С начала 2025 года по сегодняшний день мы уничтожили 48% процентов "Панцирей". Это сегодня приоритет", – подчеркнул Малюк.

Кроме того, Украина уничтожила российский зенитно-ракетный комплекс "БУК-М3" и поразила радиолокационную станцию "НЕБО-У" в Ростовской области.