Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Смотрите также Удар по Белгородской дамбе и городские бои в Покровске: как изменилась линия фронта за неделю
Какова актуальная статистика потерь врага?
С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают примерно:
- Личного состава – около 1 142 730 (+900) человек;
- танков – 11 316 (+6);
- боевых бронированных машин – 23 521 (+2);
- артиллерийских систем – 34 137 (+9);
- РСЗО –1 534 (+1);
- средств ПВО – 1 235 (+2);
- самолетов – 428 (+0);
- вертолетов – 346 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 76 704 (+349);
- крылатых ракет – 3 917 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 66 169 (+58);
- специальной техники – 3 987 (+1).
Потери врага на 1 ноября 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Что потеряла Россия в последнее время?
Руководитель Службы безопасности Украины признал, что у противника очень мощная противовоздушная оборона, и именно комплекс "Панцирь" лучше всего противодействует нашим дальнобойным беспилотникам.
"С начала 2025 года по сегодняшний день мы уничтожили 48% процентов "Панцирей". Это сегодня приоритет", – подчеркнул Малюк.
Кроме того, Украина уничтожила российский зенитно-ракетный комплекс "БУК-М3" и поразила радиолокационную станцию "НЕБО-У" в Ростовской области.