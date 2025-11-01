Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какова актуальная статистика потерь врага?

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают примерно:

  • Личного состава – около 1 142 730 (+900) человек;
  • танков – 11 316 (+6);
  • боевых бронированных машин – 23 521 (+2);
  • артиллерийских систем – 34 137 (+9);
  • РСЗО –1 534 (+1);
  • средств ПВО – 1 235 (+2);
  • самолетов – 428 (+0);
  • вертолетов – 346 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 76 704 (+349);
  • крылатых ракет – 3 917 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 66 169 (+58);
  • специальной техники – 3 987 (+1).

Потери врага на 1 ноября 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Что потеряла Россия в последнее время?

  • Руководитель Службы безопасности Украины признал, что у противника очень мощная противовоздушная оборона, и именно комплекс "Панцирь" лучше всего противодействует нашим дальнобойным беспилотникам.

  • "С начала 2025 года по сегодняшний день мы уничтожили 48% процентов "Панцирей". Это сегодня приоритет", – подчеркнул Малюк.

  • Кроме того, Украина уничтожила российский зенитно-ракетный комплекс "БУК-М3" и поразила радиолокационную станцию "НЕБО-У" в Ростовской области.