Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какова актуальная статистика потерь врага?

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают примерно:

Личного состава – около 1 142 730 (+900) человек;

танков – 11 316 (+6);

боевых бронированных машин – 23 521 (+2);

артиллерийских систем – 34 137 (+9);

РСЗО –1 534 (+1);

средств ПВО – 1 235 (+2);

самолетов – 428 (+0);

вертолетов – 346 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 76 704 (+349);

крылатых ракет – 3 917 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 66 169 (+58);

специальной техники – 3 987 (+1).

Потери врага на 1 ноября 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Что потеряла Россия в последнее время?