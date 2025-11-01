Про це пише 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Яка актуальна статистика втрат ворога?

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають приблизно:

  • Особового складу – близько 1 142 730 (+900) осіб;
  • танків – 11 316 (+6);
  • бойових броньованих машин – 23 521 (+2);
  • артилерійських систем – 34 137 (+9);
  • РСЗВ –1 534 (+1);
  • засобів ППО – 1 235 (+2);
  • літаків – 428 (+0);
  • гелікоптерів – 346 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 76 704 (+349);
  • крилатих ракет – 3 917 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 66 169 (+58);
  • спеціальної техніки – 3 987 (+1).

Втрати ворога на 1 листопада 2025 / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Що втратила Росія останнім часом?

  • Керівник Служби безпеки України визнав, що в противника дуже потужна протиповітряна оборона, і саме комплекс "Панцир" найкраще протидіє нашим далекобійним безпілотникам.

  • "З початку 2025 року по сьогоднішній день ми знищили 48% відсотків "Панцирів". Це сьогодні пріоритет", – підкреслив Малюк.

  • Крім того, Україна знищила російський зенітно-ракетний комплекс "БУК-М3" та уразила радіолокаційну станцію "НЕБО-У" у Ростовській області.