Про це пише 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.
Яка актуальна статистика втрат ворога?
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають приблизно:
- Особового складу – близько 1 142 730 (+900) осіб;
- танків – 11 316 (+6);
- бойових броньованих машин – 23 521 (+2);
- артилерійських систем – 34 137 (+9);
- РСЗВ –1 534 (+1);
- засобів ППО – 1 235 (+2);
- літаків – 428 (+0);
- гелікоптерів – 346 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 76 704 (+349);
- крилатих ракет – 3 917 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 66 169 (+58);
- спеціальної техніки – 3 987 (+1).
Втрати ворога на 1 листопада 2025 / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Що втратила Росія останнім часом?
Керівник Служби безпеки України визнав, що в противника дуже потужна протиповітряна оборона, і саме комплекс "Панцир" найкраще протидіє нашим далекобійним безпілотникам.
"З початку 2025 року по сьогоднішній день ми знищили 48% відсотків "Панцирів". Це сьогодні пріоритет", – підкреслив Малюк.
Крім того, Україна знищила російський зенітно-ракетний комплекс "БУК-М3" та уразила радіолокаційну станцію "НЕБО-У" у Ростовській області.