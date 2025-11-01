Про це пише 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Яка актуальна статистика втрат ворога?

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають приблизно:

Особового складу – близько 1 142 730 (+900) осіб;

танків – 11 316 (+6);

бойових броньованих машин – 23 521 (+2);

артилерійських систем – 34 137 (+9);

РСЗВ –1 534 (+1);

засобів ППО – 1 235 (+2);

літаків – 428 (+0);

гелікоптерів – 346 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 76 704 (+349);

крилатих ракет – 3 917 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 66 169 (+58);

спеціальної техніки – 3 987 (+1).

Втрати ворога на 1 листопада 2025 / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Що втратила Росія останнім часом?