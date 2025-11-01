Сотні знищених окупантів та безліч техніки: втрати ворога на 1 листопада
- За минулу добу Росія втратила 900 солдатів, загальна кількість втрат з початку вторгнення становить близько 1 142 730 осіб.
- Загальні втрати Росії включають 11 316 танків, 23 521 бойову броньовану машину та 34 137 артилерійських систем.
Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти України та тиснути на фронті, проте Сили оборони завдають ворогу значних втрат. Лише за минулу добу Кремль втратив 900 солдатів.
Про це пише 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.
Яка актуальна статистика втрат ворога?
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають приблизно:
- Особового складу – близько 1 142 730 (+900) осіб;
- танків – 11 316 (+6);
- бойових броньованих машин – 23 521 (+2);
- артилерійських систем – 34 137 (+9);
- РСЗВ –1 534 (+1);
- засобів ППО – 1 235 (+2);
- літаків – 428 (+0);
- гелікоптерів – 346 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 76 704 (+349);
- крилатих ракет – 3 917 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 66 169 (+58);
- спеціальної техніки – 3 987 (+1).
Втрати ворога на 1 листопада 2025 / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Що втратила Росія останнім часом?
Керівник Служби безпеки України визнав, що в противника дуже потужна протиповітряна оборона, і саме комплекс "Панцир" найкраще протидіє нашим далекобійним безпілотникам.
"З початку 2025 року по сьогоднішній день ми знищили 48% відсотків "Панцирів". Це сьогодні пріоритет", – підкреслив Малюк.
Крім того, Україна знищила російський зенітно-ракетний комплекс "БУК-М3" та уразила радіолокаційну станцію "НЕБО-У" у Ростовській області.