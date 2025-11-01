Сотні знищених окупантів та безліч техніки: втрати ворога на 1 листопада

Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти України та тиснути на фронті, проте Сили оборони завдають ворогу значних втрат. Лише за минулу добу Кремль втратив 900 солдатів.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Яка актуальна статистика втрат ворога?

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають приблизно:

Особового складу – близько 1 142 730 (+900) осіб;

танків – 11 316 (+6);

бойових броньованих машин – 23 521 (+2);

артилерійських систем – 34 137 (+9);

РСЗВ –1 534 (+1);

засобів ППО – 1 235 (+2);

літаків – 428 (+0);

гелікоптерів – 346 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 76 704 (+349);

крилатих ракет – 3 917 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 66 169 (+58);

спеціальної техніки – 3 987 (+1).

Втрати ворога на 1 листопада 2025 / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Що втратила Росія останнім часом?