Более 1000 оккупантов больше не будут воевать: потери врага на 11 ноября

Вооруженные Силы Украины продолжают давать отпор российским захватчикам на фронте. Только за минувшие сутки защитники ликвидировали 1020 оккупантов.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какова актуальная статистика потерь врага?

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла:

личного состава – около 1 153 180 (+1 020);

танков – 11 342 (+0);

боевых бронированных машин – 23 553 (+1);

артиллерийских систем – 34 366 (+17);

РСЗВ – 1 539 (+1);

средств ПВО – 1 239 (+0);

самолетов – 428 (+0);

вертолетов – 347 (+1);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 79 642 (+217);

крылатых ракет – 3 926 (+0);

кораблей и катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 67 036 (+79);

специальной техники – 3 993 (+0).

Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ

Какие потери понесли оккупанты в последнее время?