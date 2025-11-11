Более 1000 оккупантов больше не будут воевать: потери врага на 11 ноября
- Вооруженные Силы Украины ликвидировали 1020 российских оккупантов за минувшие сутки.
- С начала войны Россия потеряла около 1 153 180 военных, 11 342 танка, и 23 553 бронированные машины.
Вооруженные Силы Украины продолжают давать отпор российским захватчикам на фронте. Только за минувшие сутки защитники ликвидировали 1020 оккупантов.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какова актуальная статистика потерь врага?
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла:
- личного состава – около 1 153 180 (+1 020);
- танков – 11 342 (+0);
- боевых бронированных машин – 23 553 (+1);
- артиллерийских систем – 34 366 (+17);
- РСЗВ – 1 539 (+1);
- средств ПВО – 1 239 (+0);
- самолетов – 428 (+0);
- вертолетов – 347 (+1);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 79 642 (+217);
- крылатых ракет – 3 926 (+0);
- кораблей и катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 67 036 (+79);
- специальной техники – 3 993 (+0).
Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ
Какие потери понесли оккупанты в последнее время?
Президент Украины подчеркнул, Кремль серьезно решил захватить Покровск, а потому бросил туда около 170 тысяч солдат. Несмотря на это, Россия не имеет успехов в городе и действует ограниченно из-за потерь.
Владимир Зеленский отметил, что только за октябрь в районе Покровска Россия потеряла 25 тысяч воинов, которые получили ранения. Эта цифра является рекордной.
По данным Института изучения войны, российские войска несут большие потери вблизи Безсаловки Сумской области из-за дезертирства и недостатка подготовки. Удары украинских дронов также затрудняют обеспечение подразделений врага.