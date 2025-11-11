Понад 1000 окупантів більше не воюватимуть: втрати ворога на 11 листопада
- Збройні Сили України ліквідували 1020 російських окупантів за минулу добу.
- Від початку війни Росія втратила близько 1 153 180 військових, 11 342 танки, та 23 553 броньовані машини.
Збройні Сили України продовжують давати відсіч російським загарбникам на фронті. Лише за минулу добу захисники ліквідували 1020 окупантів.
Яка актуальна статистика втрат ворога?
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила:
- особового складу – близько 1 153 180 (+1 020);
- танків – 11 342 (+0);
- бойових броньованих машин – 23 553 (+1);
- артилерійських систем – 34 366 (+17);
- РСЗВ – 1 539 (+1);
- засобів ППО – 1 239 (+0);
- літаків – 428 (+0);
- гелікоптерів – 347 (+1);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 79 642 (+217);
- крилатих ракет – 3 926 (+0);
- кораблів та катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 67 036 (+79);
- спеціальної техніки – 3 993 (+0).
Яких втрат зазнали окупанти останнім часом?
Президент України підкреслив, Кремль серйозно вирішив захопити Покровськ, а тому кинув туди близько 170 тисяч солдатів. Попри це, Росія не має успіхів у місті та діє обмежено через втрати.
Володимир Зеленський наголосив, що лише за жовтень в районі Покровська Росія втратила 25 тисяч вояків, які отримали поранення. Ця цифра є рекордною.
За даними Інституту вивчення війни, російські війська зазнають великих втрат поблизу Безсалівки на Сумщині через дезертирство та брак підготовки. Удари українських дронів також ускладнюють забезпечення підрозділів ворога.