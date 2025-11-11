Понад 1000 окупантів більше не воюватимуть: втрати ворога на 11 листопада

Збройні Сили України продовжують давати відсіч російським загарбникам на фронті. Лише за минулу добу захисники ліквідували 1020 окупантів.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Яка актуальна статистика втрат ворога?

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила:

особового складу – близько 1 153 180 (+1 020);

танків – 11 342 (+0);

бойових броньованих машин – 23 553 (+1);

артилерійських систем – 34 366 (+17);

РСЗВ – 1 539 (+1);

засобів ППО – 1 239 (+0);

літаків – 428 (+0);

гелікоптерів – 347 (+1);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 79 642 (+217);

крилатих ракет – 3 926 (+0);

кораблів та катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 67 036 (+79);

спеціальної техніки – 3 993 (+0).

Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Яких втрат зазнали окупанти останнім часом?