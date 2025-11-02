ВСУ уничтожили редкостный российский дрон "Князь Вещий Олег"

Дроны превратились в главное оружие российско-украинской войны. Поэтому важен каждый уничтоженный беспилотник врага. За прошедшие сутки в Донецкой области наши защитники "поймали" редкостную "птичку" противника.

Подразделения 53-й отдельной механизированной бригады обезвредили беспилотник, который оккупанты прозвали "Князь Вещий Олег". Об этом заявил спикер 11 армейского корпуса Петр Запорожец в эфире "Мы-Украина", передает 24 Канал.

Что известно о поражении редкого дрона россиян?

По словам Запорожца, противник, вероятно, использует этот дрон для разведки, особенно когда имеет новые ресурсы. Такие аппараты враг также тестирует, чтобы искать способы противодействия украинским мерам обороны.

Наибольшее количество разведывательных беспилотников россиян – на Константиновском и Славянском направлениях, в частности над Часовым Яром, Дружковкой и других населенных пунктах.

На этих направлениях защитники уничтожают большое количество дронов, а туда, где ведется разведывательная деятельность, противник направляет авиацию, артиллерию и другие силы и средства, которые должны действовать в рамках наступательных операций на соответствующих участках фронта.

