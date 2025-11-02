ЗСУ знищили рідкісний російсний дрон "Князь Вєщій Олег"

Дрони перетворилися на головну зброю російсько-української війни. Тому важливий кожен знищений безпілотник ворога. Минулої доби на Донеччині наші захисники "впіймали" рідкісну "пташку" противника.

Підрозділи 53-ї окремої механізованої бригади знешкодили безпілотник, який окупанти прозвали "Князь Вєщій Олег". Про це заявив речник 11 армійського корпусу Петро Запорожець в ефірі "Ми-Україна", передає 24 Канал.

Що відомо про ураження рідкісного дрона росіян?

За словами Запорожця, противник, імовірно, використовує цей дрон для розвідки, особливо коли має нові ресурси. Такі апарати ворог також тестує, щоб шукати способи протидії українським заходам оборони.

Найбільша кількість розвідувальних безпілотників росіян – на Костянтинівському і Слов'янському напрямках, зокрема над Часовим Яром, Дружківкою та інших населених пунктах.

На цих напрямках захисники знищують велику кількість дронів, а туди, де ведеться розвідувальна діяльність, противник спрямовує авіацію, артилерію та інші сили й засоби, які мають діяти в рамках наступальних операцій на відповідних ділянках фронту.

Що відомо про останні втрати росіян