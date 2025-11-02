ЗСУ знищили рідкісний російсний дрон "Князь Вєщій Олег"
- 53-я окрема механізована бригада ЗСУ знищила рідкісний російський дрон "Князь Вєщій Олег".
- Росія використовує цей тип дронів для розвідки.
Дрони перетворилися на головну зброю російсько-української війни. Тому важливий кожен знищений безпілотник ворога. Минулої доби на Донеччині наші захисники "впіймали" рідкісну "пташку" противника.
Підрозділи 53-ї окремої механізованої бригади знешкодили безпілотник, який окупанти прозвали "Князь Вєщій Олег". Про це заявив речник 11 армійського корпусу Петро Запорожець в ефірі "Ми-Україна", передає 24 Канал.
Дивіться також Активно фінансують: інвестиції в українське виробництво дронів суттєво зростають
Що відомо про ураження рідкісного дрона росіян?
За словами Запорожця, противник, імовірно, використовує цей дрон для розвідки, особливо коли має нові ресурси. Такі апарати ворог також тестує, щоб шукати способи протидії українським заходам оборони.
Найбільша кількість розвідувальних безпілотників росіян – на Костянтинівському і Слов'янському напрямках, зокрема над Часовим Яром, Дружківкою та інших населених пунктах.
На цих напрямках захисники знищують велику кількість дронів, а туди, де ведеться розвідувальна діяльність, противник спрямовує авіацію, артилерію та інші сили й засоби, які мають діяти в рамках наступальних операцій на відповідних ділянках фронту.
Що відомо про останні втрати росіян
Спецпризначенці "Альфа" СБУ завдали удару по ворожих складах на окупованих територіях, знищивши техніку та особовий склад. Операція проводилась уночі за допомогою безпілотників FP-2 з бойовими зарядами 105 кілограмів, що забезпечило високу ефективність.
Українські сили знищили російський експериментальний ракетний комплекс "Орешник". За даними спеціалістів, це відбулося ще 6 червня 2023 року на полігоні "Капустин Яр". Того дня там спалахнула масштабна пожежа з вибухами.
Україна знищила російський зенітно-ракетний комплекс "БУК-М3" та уразила радіолокаційну станцію "НЕБО-У" у Ростовській області. Системи "БУК-М3" та "НЕБО-У" становили загрозу для української авіації та мали вартість кілька сотень мільйонів доларів кожна.