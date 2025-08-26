Укр Рус
26 августа, 13:22
Устроили эффектное "фаершоу": бойцы "Магуры" уничтожили вражеский пункт БПЛА

Анастасия Колесникова
Основные тезисы
  • Бойцы "Магуры" уничтожили вражеский пункт управления БПЛА на Сумщине.
  • Операторы дронов провели ювелирную работу в сотрудничестве с Воздушными силами.

Операторы дронов ярко поздравили оккупантов с Днем флага и Днем Независимости Украины. Они устроили настоящее "фаершоу" для врага на Сумщине.

Операторы БПЛА "Фурия" из батареи управления артиллерийской разведки 47 ОМБр "Магура" во взаимодействии с Воздушными Силами провели ювелирную работу, передает 24 Канал.

Как защитники атаковали российский пункт управления дронами?

Благодаря точному наведению и мощному авиаудару воины уничтожили пункт управления БпЛА противника.

Обрезаем "крылья" вражеским летунам, чтобы наши воины работали спокойно и эффективно. И защищаем нашу логистику от нежелательных "гостей",
– прокомментировали в бригаде удар.

Удар по оккупантам: смотрите видео

Что известно о потерях оккупантов на фронте?

  • Утром 26 бойцы ССО провели спецоперацию в оккупированном Крыму. Выведены из строя объекты логистики, обеспечивающие функционирование и боевое снабжение воинских частей армии России,
  • На Запорожском направлении уничтожена российская тяжелая огнеметная система ТОС-1 "Солнцепёк".
  • 7 корпус ДШВ, который обороняет Покровск и Мирноград, FPV-дроном обезвредил замаскированную вражескую пушку.
  • Силы обороны атаковали временно оккупированный россиянами Соледар. Под ударом оказался командный пункт россиян. Удалось ликвидировать по меньшей мере 6 оккупантов.