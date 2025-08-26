Операторы дронов ярко поздравили оккупантов с Днем флага и Днем Независимости Украины. Они устроили настоящее "фаершоу" для врага на Сумщине.

Операторы БПЛА "Фурия" из батареи управления артиллерийской разведки 47 ОМБр "Магура" во взаимодействии с Воздушными Силами провели ювелирную работу, передает 24 Канал.

Как защитники атаковали российский пункт управления дронами?

Благодаря точному наведению и мощному авиаудару воины уничтожили пункт управления БпЛА противника.

Обрезаем "крылья" вражеским летунам, чтобы наши воины работали спокойно и эффективно. И защищаем нашу логистику от нежелательных "гостей",

– прокомментировали в бригаде удар.

Удар по оккупантам: смотрите видео

