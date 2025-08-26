Оператори дронів яскраво привітали окупантів із Днем прапора та Днем Незалежності України. Вони влаштували справжнє "фаєршоу" для ворога на Сумщині.

Оператори БпЛА "Фурія" з батареї управління артилерійської розвідки 47 ОМБр "Маґура" у взаємодії з Повітряними Силами провели ювелірну роботу, передає 24 Канал.

Дивіться також У Криму – вибухи: у Джанкої міг бути приліт по нафтобазі, а у Красногвардійському – підстанції

Як захисники атакували російський пункт управління дронами?

Завдяки точному наведенню та потужному авіаудару воїни знищили пункт управління БпЛА противника.

Обрізаємо "крила" ворожим літунам, щоб наші воїни працювали спокійно й ефективно. Та убезпечуємо нашу логістику від небажаних "гостей",

– прокоментували у бригаді удар.

Удар по окупантах: дивіться відео

Що відомо про втрати окупантів на фронті?