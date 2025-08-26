26 серпня, 13:22
Влаштували ефектне "фаєршоу": бійці "Маґури" знищили ворожий пункт БпЛА
Основні тези
- Бійці "Маґури" знищили ворожий пункт управління БпЛА на Сумщині.
- Оператори дронів провели ювелірну роботу у співпраці з Повітряними силами.
Оператори дронів яскраво привітали окупантів із Днем прапора та Днем Незалежності України. Вони влаштували справжнє "фаєршоу" для ворога на Сумщині.
Оператори БпЛА "Фурія" з батареї управління артилерійської розвідки 47 ОМБр "Маґура" у взаємодії з Повітряними Силами провели ювелірну роботу, передає 24 Канал.
Як захисники атакували російський пункт управління дронами?
Завдяки точному наведенню та потужному авіаудару воїни знищили пункт управління БпЛА противника.
Обрізаємо "крила" ворожим літунам, щоб наші воїни працювали спокійно й ефективно. Та убезпечуємо нашу логістику від небажаних "гостей",
– прокоментували у бригаді удар.
Удар по окупантах: дивіться відео
Що відомо про втрати окупантів на фронті?
- Вранці 26 бійці ССО провели спецоперацію в окупованому Криму. Виведені з ладу об'єкти логістики, що забезпечують функціонування та бойове постачання військових частин армії Росії,
- На Запорізькому напрямку знищено російську важку вогнеметну систему ТОС-1 "Солнцепьок".
- 7 корпус ДШВ, який обороняє Покровськ та Мирноград, FPV-дроном знешкодив замасковану ворожу гармату.
- Сили оборони атакували тимчасово окупований росіянами Соледар. Під ударом опинився командний пункт росіян. Вдалося ліквідувати щонайменше 6 окупантів.