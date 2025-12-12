Укр Рус
24 Канал Новости Украины У россиян "минус" самолет и 1400 воинов: потери врага на 12 декабря
12 декабря, 06:49
3

У россиян "минус" самолет и 1400 вояк: потери врага на 12 декабря

Ирина Марцияш
Основные тезисы
  • Российская армия потеряла 1 400 солдат за последние сутки, общие потери составляют примерно 1 186 480 человек.
  • По последним данным, среди потерь врага также 1 самолет, 2 танка, 6 бронированных машин, 16 артиллерийских систем и 253 беспилотники.

Кремль не выводит свое войско из Украины и несет значительные потери на фронте. Только за последние сутки российская армия потеряла на войне в Украине 1 400 солдат.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также В Крыму на аэродроме произошел "хлопок": есть погибшие среди российских военных

Какие потери врага на 12 декабря?

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 186 480 (+1 400) человек,
  • танков – 11 406 (+2);
  • боевых бронированных машин – 23 705 (+6);
  • артиллерийских систем – 35 008 (+16);
  • РСЗВ – 1 566 (+2);
  • средств ПВО – 1 256 (+3);
  • самолетов – 432 (+1);
  • вертолетов – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 89 401 (+253);
  • крылатых ракет – 4 060 (+2);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 69 614 (+107);
  • специальной техники – 4 024 (+2).


Потери врага на 12 декабря 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Потери россиян: последние новости

  • В конце ноября Силы беспилотных систем поразили 3 вражеские системы ПВО за 3 дня. Воины попали сразу в 3 дорогостоящие ЗРК россиян. Вследствие этого были поражены ЗРК "Бук-М1", "Бук-М2" и "Тор-М2". Общая стоимость этих образцов вооружения оценивается в 60 миллионов долларов.

  • В начале декабря подразделения Сил обороны Украины ударили по ряду объектов врага на временно оккупированных территориях Украины, среди которых склад боеприпасов, склад БпЛА российских оккупантов и не только.

  • В среду, 10 декабря, морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море нефтяной танкер Dashan, принадлежащий к так называемому теневому флоту России, информировали источники 24 Канала в СБУ.