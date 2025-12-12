У россиян "минус" самолет и 1400 вояк: потери врага на 12 декабря
- Российская армия потеряла 1 400 солдат за последние сутки, общие потери составляют примерно 1 186 480 человек.
- По последним данным, среди потерь врага также 1 самолет, 2 танка, 6 бронированных машин, 16 артиллерийских систем и 253 беспилотники.
Кремль не выводит свое войско из Украины и несет значительные потери на фронте. Только за последние сутки российская армия потеряла на войне в Украине 1 400 солдат.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какие потери врага на 12 декабря?
С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 186 480 (+1 400) человек,
- танков – 11 406 (+2);
- боевых бронированных машин – 23 705 (+6);
- артиллерийских систем – 35 008 (+16);
- РСЗВ – 1 566 (+2);
- средств ПВО – 1 256 (+3);
- самолетов – 432 (+1);
- вертолетов – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 89 401 (+253);
- крылатых ракет – 4 060 (+2);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 69 614 (+107);
- специальной техники – 4 024 (+2).
Потери врага на 12 декабря 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Потери россиян: последние новости
В конце ноября Силы беспилотных систем поразили 3 вражеские системы ПВО за 3 дня. Воины попали сразу в 3 дорогостоящие ЗРК россиян. Вследствие этого были поражены ЗРК "Бук-М1", "Бук-М2" и "Тор-М2". Общая стоимость этих образцов вооружения оценивается в 60 миллионов долларов.
В начале декабря подразделения Сил обороны Украины ударили по ряду объектов врага на временно оккупированных территориях Украины, среди которых склад боеприпасов, склад БпЛА российских оккупантов и не только.
В среду, 10 декабря, морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море нефтяной танкер Dashan, принадлежащий к так называемому теневому флоту России, информировали источники 24 Канала в СБУ.