У росіян "мінус" літак та 1400 вояк: втрати ворога на 12 грудня
- Російська армія втратила 1 400 солдатів за останню добу, загальні втрати становлять приблизно 1 186 480 осіб.
- За останніми даними, серед втрат ворога також 1 літак, 2 танки, 6 броньованих машин, 16 артилерійських систем та 253 безпілотники.
Кремль не виводить своє військо з України та зазнає значних втрат на фронті. Тільки за останню добу російська армія втратила на війні в Україні 1 400 солдатів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Які втрати ворога на 12 грудня?
Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:
- особового складу – близько 1 186 480 (+1 400) осіб,
- танків – 11 406 (+2);
- бойових броньованих машин – 23 705 (+6);
- артилерійських систем – 35 008 (+16);
- РСЗВ – 1 566 (+2);
- засобів ППО – 1 256 (+3);
- літаків – 432 (+1);
- гелікоптерів – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 89 401 (+253);
- крилатих ракет – 4 060 (+2);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 69 614 (+107);
- спеціальної техніки – 4 024 (+2).
Втрати ворога на 12 грудня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Втрати росіян: останні новини
Наприкінці листопада Сили безпілотних систем уразили 3 ворожі системи ППО за 3 дні. Воїни поцілили одразу в 3 дороговартісні ЗРК росіян. Внаслідок цього було уражено ЗРК "Бук-М1", "Бук-М2" та "Тор-М2". Загальна вартість цих зразків озброєння оцінюється в 60 мільйонів доларів.
На початку грудня підрозділи Сил оборони України вдарили по низці об'єктів ворога на тимчасово окупованих територіях України, серед яких склад боєприпасів, склад БпЛА російських окупантів і не тільки.
У середу, 10 грудня, морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі нафтовий танкер Dashan, що належить до так званого тіньового флоту Росії, інформували джерела 24 Каналу в СБУ.