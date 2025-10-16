Более 1000 уничтоженных россиян, десятки единиц техники и вооружения: потери врага на 16 октября
- За прошедшие сутки россияне потеряли 1 080 военных, 11 261 танков, 23 384 боевых бронированных машин.
- Количество уничтоженных беспилотников составляет 70 437, а автомобильной техники и автоцистерн – 64 468 единиц.
Российские оккупанты продолжают атаковать Украину и пытаются захватить как можно больше территорий. Силы обороны Украины ежедневно сдерживают врага и наносят ему значительные потери.
Так, уже давно количество ликвидированных россиян превысило 1 миллион. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какие потери россиян по состоянию на 16 октября?
- Личного состава – около 1 127 300 (+1 080) человек;
- танков – 11 261 (+2);
- боевых бронированных машин – 23 384 (+9);
- артиллерийских систем – 33 713 (+42);
- РСЗО – 1 520 (+0);
- средств ПВО – 1 227 (+0);
- самолетов – 427 (+0);
- вертолетов – 346 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 70 437 (+416);
- крылатых ракет – 3 859 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 64 468 (+139);
- специальной техники – 3 977 (+0).
Потери врага на 16 октября 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Статистика потерь врага за последнее время
В НАТО сообщили, что с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла от 4 до 9 тысяч танков и примерно 20 тысяч бронированных машин. В то же время ежемесячно она выпускает около 130 танков.
По данным чиновника НАТО, в сентябре оккупанты продвинулись примерно на 250 квадратных километров, что почти вдвое меньше, чем в августе.
Подразделение "Феникс" 13 октября отразило российскую атаку в Донецкой области. Защитники уничтожили танк, БТР-Т и бронемашины, а также поразили еще два танка и несколько единиц техники. В результате штурма около 50 оккупантов были ранены или ликвидированы.