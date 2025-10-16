Так, вже давно кількість ліквідованих росіян перевищила 1 мільйон. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога на 16 жовтня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

В НАТО повідомили, що з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила від 4 до 9 тисяч танків і приблизно 20 тисяч броньованих машин. Водночас щомісяця вона випускає близько 130 танків.

За даними посадовця НАТО, у вересні окупанти просунулися приблизно на 250 квадратних кілометрів, що майже удвічі менше, ніж у серпні.