Понад 1000 знищених росіян, десятки одиниць техніки та озброєння: втрати ворога на 16 жовтня
- Минулої доби росіяни втратили 1 080 військових, 11 261 танків, 23 384 бойових броньованих машин.
- Кількість знищених безпілотників складає 70 437, а автомобільної техніки та автоцистерн – 64 468 одиниць.
Російські окупанти продовжують атакувати Україну та намагаються загарбати якомога більше територій. Сили оборони України щодня стримують ворога та завдають йому значних втрат.
Так, вже давно кількість ліквідованих росіян перевищила 1 мільйон. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Які втрати росіян станом на 16 жовтня?
- Особового складу – близько 1 127 300 (+1 080) осіб;
- танків – 11 261 (+2);
- бойових броньованих машин – 23 384 (+9);
- артилерійських систем – 33 713 (+42);
- РСЗВ – 1 520 (+0);
- засобів ППО – 1 227 (+0);
- літаків – 427 (+0);
- гелікоптерів – 346 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 70 437 (+416);
- крилатих ракет – 3 859 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 64 468 (+139);
- спеціальної техніки – 3 977 (+0).
Втрати ворога на 16 жовтня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Статистика втрат ворога за останній час
В НАТО повідомили, що з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила від 4 до 9 тисяч танків і приблизно 20 тисяч броньованих машин. Водночас щомісяця вона випускає близько 130 танків.
За даними посадовця НАТО, у вересні окупанти просунулися приблизно на 250 квадратних кілометрів, що майже удвічі менше, ніж у серпні.
Підрозділ "Фенікс" 13 жовтня відбив російську атаку на Донеччині. Захисники знищили танк, БТР-Т і бронемашини, а також вразили ще два танки та кілька одиниць техніки. Унаслідок штурму близько 50 окупантів було поранено або ліквідовано.