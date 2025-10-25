Укр Рус
25 октября, 06:29
Минус еще более 900 оккупантов, танки, артсистемы и не только: потери врага на 25 октября

Ирина Марцияш
Основные тезисы
  • За последние сутки российская армия потеряла 910 солдат, 4 танка, 1 бронированную машину, 15 артиллерийских систем и 359 БПЛА оперативно-тактического уровня.
  • Общие потери российских войск с начала вторжения составляют около 1 135 990 человек и значительное количество техники.

Россия продолжает нести немалые потери в войне, которую она развязала против Украины. Только за последние сутки армия противника потеряла 910 солдат.

Российская армия также теряет бешеными темпами и технику. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие потери врага на 25 октября?

С начала полномасштабного вторжения потери противника достигают:

  • Личного состава – около 1 135 990 (+910) человек,
  • танков – 11 287 (+4);
  • боевых бронированных машин – 23 459 (+1);
  • артиллерийских систем – 33 987 (+15);
  • РСЗВ – 1 526 (+0);
  • средств ПВО – 1 230 (+0);
  • самолетов – 428 (+0);
  • вертолетов – 346 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 74 185 (+359);
  • крылатых ракет – 3 880 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 65 436 (+80);
  • специальной техники – 3 981 (+0).


Потери врага на 25 октября 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Потери россиян: последние новости

  • Ночью 23 октября Силы обороны поразили стратегический объект врага, задействованный в обеспечении вооруженных сил России. Речь идет о нефтеперерабатывающем заводе "Рязанский".

  • Также в эту ночь украинские ударные беспилотные системы поразили и склад боеприпасов россиян в районе населенного пункта Валуйки Белгородской области. В Генштабе указывали, что согласно имеющейся информации, цель уничтожена. Там фиксировали детонации и взрывы боеприпасов.

  • На днях в СБУ сообщили, что спецназовцы Центра специальных операций "А" успешно уничтожили вражеские цели на временно оккупированных территориях. Тогда специалисты "отминусовали" 2 легкомоторные самолеты, которые российские войска разместили на аэродромах и использовали для сбивания украинских дальнобойных дронов.

  • В целом в течение 23 октября потери российских захватчиков составили 910 человек. Также украинские воины тогда обезвредили 1 танк, 5 боевых бронированных машин, 34 артиллерийские системы, реактивную систему залпового огня, 440 беспилотных летательных аппаратов и 128 единиц автомобильной техники оккупантов.


 