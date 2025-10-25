Мінус ще понад 900 окупантів, танки, артсистеми і не тільки: втрати ворога на 25 жовтня
- За останню добу російська армія втратила 910 солдатів, 4 танки, 1 броньовану машину, 15 артилерійських систем та 359 БпЛА оперативно-тактичного рівня.
- Загальні втрати російських військ з початку вторгнення становлять близько 1 135 990 осіб та значну кількість техніки.
Росія продовжує зазнавати чималих втрат у війні, яку вона розв'язала проти України. Тільки за останню добу армія противника втратила 910 солдатів.
Російська армія також втрачає шаленими темпами і техніку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Які втрати ворога на 25 жовтня?
Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника сягають:
- Особового складу – близько 1 135 990 (+910) осіб,
- танків – 11 287 (+4);
- бойових броньованих машин – 23 459 (+1);
- артилерійських систем – 33 987 (+15);
- РСЗВ – 1 526 (+0);
- засобів ППО – 1 230 (+0);
- літаків – 428 (+0);
- гелікоптерів – 346 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 74 185 (+359);
- крилатих ракет – 3 880 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 65 436 (+80);
- спеціальної техніки – 3 981 (+0).
Втрати ворога на 25 жовтня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Втрати росіян: останні новини
Вночі 23 жовтня Сили оборони уразили стратегічний об'єкт ворога, задіяний у забезпеченні збройних сил Росії. Мовиться про нафтопереробний завод "Рязанський".
Також в цю ніч українські ударні безпілотні системи уразили й склад боєприпасів росіян в районі населеного пункту Валуйки Бєлгородської області. В Генштабі вказували, що відповідно до наявної інформації, ціль знищено. Там фіксували детонації та вибухи боєприпасів.
Днями в СБУ повідомили, що спецпризначенці Центру спеціальних операцій "А" успішно знищили ворожі цілі на тимчасово окупованих територіях. Тоді спеціалісти "відмінусували" 2 легкомоторні літаки, які російські війська розмістили на аеродромах та використовували для збиття українських далекобійних дронів.
Загалом протягом 23 жовтня втрати російських загарбників склали 910 осіб. Також українські воїни тоді знешкодили 1 танк, 5 бойових броньованих машин, 34 артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню, 440 безпілотних літальних апаратів та 128 одиниць автомобільної техніки окупантів.