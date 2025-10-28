Минус еще более 1000 воинов, несколько танков и сотни другой техники: потери врага на 28 октября
- С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 1 137 850 военных, 11 299 танков, 23 508 боевых бронированных машин и тысячи другой техники.
- За последние сутки российская армия потеряла 1 060 военных, 6 танков, 28 боевых бронированных машин и не только.
Войско Кремля продолжает нести потери на фронте как в личном составе, так и в технике. Только за последние сутки армия врага потеряла на войне в Украине 1 060 солдат.
Всего с 24 февраля 2022 года потери противника составляют более миллиона человек личного состава. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какие потери врага на 28 октября?
С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:
- Личного состава – около 1 137 850 (+1 060) человек,
- танков – 11 299 (+6);
- боевых бронированных машин – 23 508 (+28);
- артиллерийских систем – 34 044 (+8);
- РСЗО – 1 529 (+2);
- средств ПВО – 1 230 (+0);
- самолетов – 428 (+0);
- вертолетов – 346 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 75 054 (+108);
- крылатых ракет – 3 880 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 65 786 (+131);
- специальной техники – 3 984 (+3).
Потери врага на 28 октября 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Потери россиян: последние новости
Президент Владимир Зеленский отмечал, что с начала 2025 года Россия потеряла в войне против Украины около 346 тысяч военных убитыми и ранеными. Такие данные глава государства получил от украинских генералов, о чем говорится в материале Axios.
К слову, потери российских захватчиков за 26 октября составили 800 человек. Также украинские воины обезвредили 2 танка, 3 боевые бронированные машины, 34 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня, 547 беспилотных летательных аппаратов и 138 единиц автомобильной техники оккупантов.
Напомним, что Силы обороны зачистили от российских военных село Егоровка на Александровском направлении. Военные указывали, что "россиян окружали, забрасывали гранатами, работали по ним из гранатометов и "дочищали" уже вплотную". Они подчеркнули, что в результате действий ВСУ были уничтожены десятки оккупантов в самом селе и на подступах к нему.
В воскресенье, 26 октября, стало известно, что спецподразделение ГУР МО Украины "Призраки", использовав беспилотники, атаковали 3 радиолокационные станции врага и десантный катер оккупантов во временно оккупированном Крыму. Под ударом разведчиков оказались: РЛС 96Л6 зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф", РЛС П-18 "Терек", РЛС 55Ж6У "Небо-У" и десантный катер "БК-16".