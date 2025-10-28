Мінус ще понад 1000 вояк, кілька танків та сотні іншої техніки: втрати ворога на 28 жовтня

Військо Кремля продовжує зазнавати втрат на фронті як в особовому складі, так і в техніці. Тільки за останню добу армія ворога втратила на війні в Україні 1 060 солдатів.

Загалом з 24 лютого 2022 року втрати противника складають понад мільйон осіб особового складу. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які втрати ворога на 28 жовтня?

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

Особового складу – близько 1 137 850 (+1 060) осіб,

танків – 11 299 (+6);

бойових броньованих машин – 23 508 (+28);

артилерійських систем – 34 044 (+8);

РСЗВ – 1 529 (+2);

засобів ППО – 1 230 (+0);

літаків – 428 (+0);

гелікоптерів – 346 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 75 054 (+108);

крилатих ракет – 3 880 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 65 786 (+131);

спеціальної техніки – 3 984 (+3).



Втрати ворога на 28 жовтня 2025 / Інфографіка Генштабу ЗСУ

