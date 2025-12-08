Ликвидировано 810 оккупантов и десятки разнообразной техники: потери врага по состоянию на 8 декабря

Российские войска продолжают попытки наступления на разных направлениях фронта. Это приводит к колоссальным потерям личного состава и техники.

Только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 810 оккупантов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие потери России по состоянию на 8 декабря?

С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла в Украине:

личного состава – около 1 181 680 (+810) человек;

танков – 11 403 (+2);

боевых бронированных машин – 23 689 (+1);

артиллерийских систем – 34 917 (+10);

РСЗВ – 1 562 (+0);

средств ПВО – 1 253 (+0);

самолетов – 431 (+0);

вертолетов – 347 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 88 457 (+530);

крылатых ракет – 4 058 (+4);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 69 182 (+47);

специальной техники – 4 018 (+3).



Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ

