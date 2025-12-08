Укр Рус
24 Канал Новости Украины Ликвидировано 810 оккупантов и десятки разнообразной теники: потери врага по состоянию на 8 декабря
8 декабря, 06:39
3

Ликвидировано 810 оккупантов и десятки разнообразной техники: потери врага по состоянию на 8 декабря

Сергей Попович
Основные тезисы
  • Российские войска с начала полномасштабного вторжения потеряли около 1 180 870 личного состава и 11 401 танков.
  • За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 1 080 оккупантов, уничтожили 3 танка и 33 артиллерийские системы.

Российские войска продолжают попытки наступления на разных направлениях фронта. Это приводит к колоссальным потерям личного состава и техники.

Только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 810 оккупантов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также Успешный подрыв дамбы в Донецкой области: в сети показали видео

Какие потери России по состоянию на 8 декабря?

С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла в Украине:

  • личного состава – около 1 181 680 (+810) человек;
  • танков – 11 403 (+2);
  • боевых бронированных машин – 23 689 (+1);
  • артиллерийских систем – 34 917 (+10);
  • РСЗВ – 1 562 (+0);
  • средств ПВО – 1 253 (+0);
  • самолетов – 431 (+0);
  • вертолетов – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 88 457 (+530);
  • крылатых ракет – 4 058 (+4);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 69 182 (+47);
  • специальной техники – 4 018 (+3).


Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ

Последние новости о потерях оккупантов

  • 2 декабря дроны уничтожили не менее двух резервуаров с топливом на Ливенской нефтебазе в Орловской области. Стоит заметить, что каждый резервуар на нефтебазе в Ливнах способен вмещать до 2000 кубических метров топлива.

  • Силы специальных операций ВСУ уничтожили группу российских военных в Яровой Донецкой области, когда враг пытался использовать погодные условия и просочиться в город. Среди трех ликвидированных оккупантов был африканец с позывным "Малик".

  • В Херсонской области ГУР МОУ и местное Движение сопротивления взорвали автомобиль, в результате чего погибли двое захватчиков. Они принадлежали к 76-й десантно-штурмовой дивизии, "отличившейся" военными преступлениями.