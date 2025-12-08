Ліквідовано 810 окупантів та десятки різноманітної техніки: втрати ворога станом на 8 грудня

Російські війська продовжують спроби наступу на різних напрямках фронту. Це призводить до колосальних втрат особового складу та техніки.

Лише за минулу добу Сили оборони ліквідували 810 окупантів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії станом на 8 грудня?

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила в Україні:

особового складу – близько 1 181 680 (+810) осіб;

танків – 11 403 (+2);

бойових броньованих машин – 23 689 (+1);

артилерійських систем – 34 917 (+10);

РСЗВ – 1 562 (+0);

засобів ППО – 1 253 (+0);

літаків – 431 (+0);

гелікоптерів – 347 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 88 457 (+530);

крилатих ракет – 4 058 (+4);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 69 182 (+47);

спеціальної техніки – 4 018 (+3).



Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ

