Ліквідовано 810 окупантів та десятки різноманітної техніки: втрати ворога станом на 8 грудня
- Російські війська від початку повномасштабного вторгнення втратили близько 1 180 870 особового складу та 11 401 танків.
- За минулу добу Сили оборони ліквідували 1 080 окупантів, знищили 3 танки та 33 артилерійські системи.
Російські війська продовжують спроби наступу на різних напрямках фронту. Це призводить до колосальних втрат особового складу та техніки.
Лише за минулу добу Сили оборони ліквідували 810 окупантів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Дивіться також Успішний підрив дамби на Донеччині: в мережі показали відео
Які втрати Росії станом на 8 грудня?
Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила в Україні:
- особового складу – близько 1 181 680 (+810) осіб;
- танків – 11 403 (+2);
- бойових броньованих машин – 23 689 (+1);
- артилерійських систем – 34 917 (+10);
- РСЗВ – 1 562 (+0);
- засобів ППО – 1 253 (+0);
- літаків – 431 (+0);
- гелікоптерів – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 88 457 (+530);
- крилатих ракет – 4 058 (+4);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 69 182 (+47);
- спеціальної техніки – 4 018 (+3).
Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Останні новини про втрати окупантів
2 грудня дрони знищили не менше двох резервуарів з паливом на Лівенській нафтобазі в Орловській області. Варто зауважити, що кожен резервуар на нафтобазі в Лівнах здатний вміщувати до 2000 кубічних метрів палива.
Сили спеціальних операцій ЗСУ знищили групу російських військових у Яровій на Донеччині, коли ворог намагався використати погодні умови та просочитися до міста. Серед трьох ліквідованих окупантів був африканець із позивним "Малік".
У Херсонській області ГУР МОУ та місцевий Рух опору підірвали автомобіль, унаслідок чого загинуло двоє загарбників. Вони належали до76-ї десантно-штурмової дивізії, що "відзначилася" воєнними злочинами.