Горит вражеская логистика: движение сопротивления сожгло десятки локомотивов на территории России
- Движение сопротивления "Свобода России" сожгло десятки локомотивов на территории государства-агрессора.
- Целями ударов стали локомотивы, которые враг использует для поставки вооружения, боеприпасов и техники в ходе боевых действий против Украины.
В России партизаны сожгли десятки локомотивов, которые использовались для логистики на войне. Так, они провели успешные действия против логистической инфраструктуры врага.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.
Что известно об операциях против логистики врага?
В ГУР МО рассказали, что движение сопротивления "Свобода России" сожгло десятки локомотивов на территории страны-агрессора.
Движение сопротивления кремлевскому режиму "Свобода России" провело серию успешных операций против логистической инфраструктуры противника,
– говорится в сообщении.
Там добавили, что эти партизаны активно действуют с начала полномасштабной войны и сейчас являются одним из крупнейших и самых эффективных движений сопротивления в России.
Целями ударов стали локомотивы, которые захватчики используют для поставки вооружения, боеприпасов и техники в ходе войны против Украины. Сгорели системы управления и электроснабжения десятков машин, обеспечивающих перевозку военных грузов.
Удары существенно замедлили перемещение вражеских ресурсов и повлияли на стабильность обеспечения подразделений армии России на фронте,
– говорят разведчики.
Потери россиян: последние новости
В ночь на 4 октября в результате совместных действий одного из подразделений Сил специальных операций и повстанческого движения "Черная Искра" была поражена транспортно-заряжательная машина для ОТРК "Искандер".
Также ССО и представители "Черная Искра" испепелили радиолокационную станцию 1Л122 "Гармонь".
К слову, за прошедшие сутки потери российских оккупационных войск составили 1170 человек. Силы обороны Украины также обезвредили шесть боевых бронированных машин, 15 артиллерийских систем, 172 беспилотные летательные аппараты оперативно-тактического уровня, 84 единицы автомобильной и единицу специальной техники противника.