Бить не только по живой силе: генерал армии ответил, как увеличить количество потерь у россиян
- Генерал армии Николай Маломуж отметил необходимость системных ударов, под атакой должны быть не только места дисклокации личного состава противника, но и другие цели.
- Украина нуждается в современных системах вооружения для комплексных поражений по России, в частности ракеты с дальним радиусом действия и кассетным.
Один из способов снизить обороноспособность России – уничтожать ее личный состав. В 2023 году были периоды, когда ВСУ удавалось ликвидировать ежедневно 1800 –1900 оккупантов, за месяц – более 50 тысяч. Россия не успевала проводить системную подготовку новобранцев и уже через 1 –2 недели направляла на передовую.
Об этом в эфире 24 Канала напомнил генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, добавив, что таким образом подрывается возможность определенных вражеских подразделений проводить наступательные операции.
Удары должны быть системными: какие цели следует выбрать?
Генерал армии отметил, что стоит рассматривать этот вопрос стратегически: усиливать ведение разведки, нанесение ударов по местам дислокации личного состава противника, где он проходит учебные сборы, где в прифронтовых зонах продолжается боевое слаживание, а также в местах, где враг формирует предбоевые части. То есть поражать по точкам, где сосредоточены сотни или тысячи российских бойцов.
Чтобы наносить такие удары, нужны системные средства. Это то, о чем мы неоднократно просили наших партнеров: различные типы боеприпасов, ракет со средним и дальним радиусом действия, кассетным, которые могут наносить многоцелевые удары. Шрапнель будет разбиваться и поражать и по личному составу, и по БМП, бронемашинах,
– озвучил Маломуж.
Он пояснил, что таким образом будет возможность уничтожать в месяц не только 50 тысяч оккупантов, а в разы больше. А если говорить о новейших средствах, которые Украина уже тоже не раз просила у союзников, например Taurus или другие дальнобойные ракетные системы, то они бы позволили бить по России комплексно.
Цели должны быть такие:
живая сила врага в различных секторах;
боевая техника, которая готовится к атакам;
аэродромы, где базируются бомбардировщики с КАБами;
пусковые установки для запуска "Шахедов" и ракет.
Обязательно надо поднимать вопрос не только как уничтожить живую силу, но и стратегические ресурсы, которые обеспечивают условия для ведения войны. Например, дроны, которые прямо облаками стоят над Покровском,
– подчеркнул Маломуж.
Он подытожил, что с одной стороны в этой ситуации важно ликвидировать личный состав и технику российской армии, а с другой – пусковые установки для запуска БпЛА. Их надо накрывать ежедневно сотнями дронов, параллельно во время таких атак применять и отечественные ракеты.
К сведению! В течение декабря 2025 года Россия потеряла 35 тысяч бойцов (убитыми). За аналогичный промежуток времени 2024-го цифра составляла 14 тысяч солдат. Каждый месяц страна-агрессор мобилизует в свою армию 40 – 43 тысячи человек. Из них 10 – 15% дезертируют.
Потери врага: сколько составляют и почему показатель растет?
Генштаб информирует, что по состоянию на 26 января общие боевые потери противника с начала полномасштабной войны составили 1,2 миллиона бойцов, за предыдущие сутки – 1 020. В течение 24 часов враг потерял также три танка, одну бронированную машину, 32 артсистемы, два РСЗО, 917 БпЛА, 147 единиц автомобильной техники.
Военный обозреватель Василий Пехньо объяснил, что среди факторов, которые повлияли на то, что потери врага увеличиваются в частности тот факт, что российское командование в конце 2024 года начало использовать для атак в основном пехотинцев, а не технику. Второй фактор – в 2025 году формировать поле боя начали беспилотники, на фронте образовались "килл-зоны".