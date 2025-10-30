Почти тысяча уничтоженных оккупантов и сотни единиц техники: потери врага на 30 октября

Российские оккупанты несмотря на значительные потери на фронте не останавливаются наступать на Украину. В то же время ВСУ мужественно держат оборону и уничтожают врага.

Только за прошедшие сутки россияне потеряли на войне против Украины примерно 960 своих военных. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Смотрите также Москву снова атакуют дроны: в городе – взрывы, аэропорты закрываются Какие потери несет враг в Украине? С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают примерно: Личного состава – около 1 140 860 (+960) человек;

танков – 11 305 (+2);

боевых бронированных машин – 23 514 (+3);

артиллерийских систем – 34 089 (+25);

РСЗО – 1 531 (+1);

средств ПВО – 1 232 (+2);

самолетов – 428 (+0);

вертолетов – 346 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 75 707 (+340);

крылатых ракет – 3 880 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 65 993 (+128);

спецтехники – 3 986 (+0). Потери врага на 30 октября 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ Недавние успешные удары по силам России Силы обороны Украины атаковали два нефтеперерабатывающих завода в Ульяновской области и Марий Эл, а также газоперерабатывающий завод в Буденновске. Там раздавались взрывы, были пожары.

27 октября российские войска провели механизированную атаку вблизи Доброполья, привлекая 29 бронемашин. Операция длилась более шести часов, однако благодаря подготовленным позициям, минированию и слаженной работе украинских подразделений наступление удалось остановить.

Президент Владимир Зеленский заявил, что с начала 2025 года потери российской армии достигли ориентировочно 346 тысяч погибших и раненых.