Майже тисяча знищених окупантів та сотні одиниць техніки: втрати ворога на 30 жовтня

Російські окупанти попри значні втрати на фронті не зупиняються наступати на Україну. Водночас ЗСУ мужньо тримають оборону і знищують ворога.

Лише минулої доби росіяни втратили на війні проти України приблизно 960 своїх військових. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Дивіться також Москву знову атакують дрони: у місті – вибухи, аеропорти зачиняються Які втрати несе ворог в Україні? Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають приблизно: Особового складу – близько 1 140 860 (+960) осіб;

танків – 11 305 (+2);

бойових броньованих машин – 23 514 (+3);

артилерійських систем – 34 089 (+25);

РСЗВ – 1 531 (+1);

засобів ППО – 1 232 (+2);

літаків – 428 (+0);

гелікоптерів – 346 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 75 707 (+340);

крилатих ракет – 3 880 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 65 993 (+128);

спецальної техніки – 3 986 (+0). Втрати ворога на 30 жовтня 2025 / Інфографіка Генштабу ЗСУ Нещодавні успішні удари по силах Росії Сили оборони України атакували два нафтопереробні заводи в Ульяновській області та Марій Ел, а також газопереробний завод у Будьонновську. Там лунали вибухи, були пожежі.

27 жовтня російські війська провели механізовану атаку поблизу Добропілля, залучивши 29 бронемашин. Операція тривала понад шість годин, однак завдяки підготовленим позиціям, мінуванню і злагодженій роботі українських підрозділів наступ вдалося зупинити.

Президент Володимир Зеленський заявив, що від початку 2025 року втрати російської армії сягнули орієнтовно 346 тисяч загиблих та поранених.