"Произошла экстремальная ситуация": метеоролог объяснила причину сильной непогоды в Одессе
- Мощная непогода в Одессе произошла из-за последних метеорологических изменений, а не только из-за сильной застройки города.
- Подобные экстремальные погодные условия могут продолжаться в ближайшие месяцы или годы, с возможностью сильных осадков до конца осени.
Сильный ливень, потоп и ситуация, которая сложилась в городе, является экстремальной. И подобные процессы могут сохраняться в ближайшие месяцы или даже годы.
Об этом в комментарии 24 Канала рассказала главный научный сотрудник Украинского гидрометеорологического института, профессор Вазира Мартазинова.
Чем вызвана непогода в Одессе?
По словам профессора, если бы все зависело от сильной застройки города, то такие инциденты происходили бы даже со значительно меньшим количеством осадков. Впрочем, главной причиной стало другое, в частности, речь идет о последних метеорологических изменениях.
Ситуация, которая произошла, является экстремальной. Еще с начала лета было видно, что лето идет не по таким законам, как прошлое лето – жаркое, без дождей. То есть это совсем другой год, и этот год говорит о том, что такие процессы в ближайшие месяцы и в ближайшие годы могут сохраняться,
– рассказала она.
По ее словам, вероятно, стоит ожидать такие серьезные осадки даже в конце октября и ноября. Возможно, это будет происходить не в таких масштабах, однако сам шанс сильных осадков в южных регионах вскоре вполне вероятен.
Что говорят синоптики о потопе в Одессе?
Вера Балабух в комментарии 24 Канала сообщала, что осадки становятся сильнее и идут чаще из-за потепления, и такая ситуация сохраняется не только в Украине, а во всем мире. То, что произошло в Одессе, она назвала стихийным метеорологическим явлением.
Начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра Черного и Азовского морей Елена Тарнавская отмечала, что тогда выпало рекордное количество дождя за сутки – 94 миллиметра осадков. Это второй показатель в истории наблюдений после рекорда 2016 года.
Также она объясняла, что сильные дожди над Одессой произошли из-за образования локального волнового циклона над побережьем. И воздушная масса, которая циркулировала в этом, шла с моря, то есть на границе моря и суши это все обострялось.