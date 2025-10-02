"Сталася екстремальна ситуація": метеоролог пояснила причину сильної негоди в Одесі
- Потужна негода в Одесі сталася через останні метеорологічні зміни, а не лише через сильну забудову міста.
- Подібні екстремальні погодні умови можуть тривати в найближчі місяці або роки, з можливістю сильних опадів до кінця осені.
Сильна злива, потоп та ситуація, яка склалася у місті, є екстремальною. І подібні процеси можуть зберігатися у найближчі місяці чи навіть роки.
Про це у коментарі 24 Каналу розповіла головна наукова співробітниця Українського гідрометеорологічного інституту, професорка Вазіра Мартазінова.
Дивіться також Злива та потоп в Одесі: чому місто накрила сильна негода, яка призвела до серйозних наслідків
Чим спричинена негода в Одесі?
За словами професорки, якби усе залежало від сильної забудови міста, то такі інциденти ставалися б навіть зі значно меншою кількістю опадів. Утім, головною причиною стало інше, зокрема, ідеться про останні метеорологічні зміни.
Ситуація, яка сталася, є екстремальною. Ще з початку літа було видно, що літо йде не по таким законам, як минуле літо – спекотне, без дощів. Тобто це зовсім інший рік, і цей рік каже про те, що такі процеси у найближчі місяці й у найближчі роки можуть зберігатися,
– розповіла вона.
За її словами, ймовірно, варто очікувати такі серйозні опади навіть наприкінці жовтня та листопада. Можливо, це відбуватиметься не у таких масштабах, проте сам шанс сильних опадів у південних регіонах невдовзі цілком імовірний.
Що кажуть синоптики про потоп в Одесі?
Віра Балабух у коментарі 24 Каналу повідомляла, що опади стають сильнішими і йдуть частіше через потепління, і така ситуація зберігається не лише в Україні, а в усьому світі. Те, що сталося в Одесі, вона назвала стихійним метеорологічним явищем.
Начальниця відділу метеопрогнозів Гідрометцентру Чорного та Азовського морів Олена Тарнавська зазначала, що тоді випала рекордна кількість дощу за добу – 94 міліметри опадів. Це другий показник в історії спостережень після рекорду 2016 року.
Також вона пояснювала, що сильні дощі над Одесою сталися через утворення локального хвильового циклону над узбережжям. І повітряна маса, яка циркулювала в цьому, йшла з моря, тобто на кордоні моря та суші це все загострювалося.