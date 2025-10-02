Сильна злива, потоп та ситуація, яка склалася у місті, є екстремальною. І подібні процеси можуть зберігатися у найближчі місяці чи навіть роки.

Про це у коментарі 24 Каналу розповіла головна наукова співробітниця Українського гідрометеорологічного інституту, професорка Вазіра Мартазінова.

Чим спричинена негода в Одесі?

За словами професорки, якби усе залежало від сильної забудови міста, то такі інциденти ставалися б навіть зі значно меншою кількістю опадів. Утім, головною причиною стало інше, зокрема, ідеться про останні метеорологічні зміни.

Ситуація, яка сталася, є екстремальною. Ще з початку літа було видно, що літо йде не по таким законам, як минуле літо – спекотне, без дощів. Тобто це зовсім інший рік, і цей рік каже про те, що такі процеси у найближчі місяці й у найближчі роки можуть зберігатися,

– розповіла вона.

За її словами, ймовірно, варто очікувати такі серйозні опади навіть наприкінці жовтня та листопада. Можливо, це відбуватиметься не у таких масштабах, проте сам шанс сильних опадів у південних регіонах невдовзі цілком імовірний.

Що кажуть синоптики про потоп в Одесі?