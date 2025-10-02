"Потоком снесло и перевернуло машины": соседка погибшей семьи в Одессе рассказала о трагедии
- 30 сентября Одессу накрыла непогода, повлекшая затопление домов, уничтожение имущества и гибель животных.
- На цокольном этаже частного дома погибла семья переселенцев из города Украинка Донецкой области.
Вечером вторника, 30 сентября, непогода накрыла Одессу. Всего за 7 часов там выпала почти двухмесячная норма осадков, а среди погибших целая семья переселенцев.
Люди жили на цокольном этаже одного из частных домов. Детали трагедии сообщает 24 Канал со ссылкой на очевидицу Ирину Ткач.
Смотрите также Одесса тонет: все о рекордной непогоде в городе, последствия и когда прекратится дождь
Что известно о трагедии в Одессе?
Вода поднималась с такой скоростью и силой, что племянники Ирины и их бабушка успели только забежать на чердак. Уже оттуда они наблюдали, как за 15 минут потоком воды снесло толстые каменные заборы с обеих сторон к соседям, перевернуло и утопило две машины, а уровень воды достиг середины второго этажа дома.
За считанные минуты снесло все: двери, окна, огромную мебель, деревья и всех животных... Погибшие собаки у соседей, рыбы поплыли из аквариумов с селевым потоком. Выплыли из дома холодильники с едой, сантехника и вся энергосистема,
– рассказала женщина.
Местные показали затопленный дом: смотрите видео
По словам Ирины, во время непогоды в своем доме утонула ее соседка через забор, а совсем рядом погибла целая семья – 5 переселенцев из города Украинка Донецкой области. Люди не смогли выбраться из цокольного этажа дома.
У них нет никого, кроме дяди. Люди переехали в солнечную Одессу..
– добавила соседка.
К слову, эксклюзивно для 24 Канала эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Валерий Матковский рассказал, что канализационная система города не могла справиться с таким количеством воды. Эта проблема комплексная, ее не решали в течение многих лет.
Что известно о непогоде в Одессе 30 сентября?
В общем стихия унесла жизни 10 человек, среди них 23-летняя девушка, которую смыло течением.
Во время затопления пострадало 345 частных домовладений, а также многоэтажки.
ГСЧС завершила поисково-спасательные работы – спасены более 380 человек.
Владимир Зеленский поручил вице-премьер-министру Алексею Кулебе провести полную проверку всех фактов, предшествовавших трагедии и которые могли повлечь такие значительные негативные последствия.
Укрзализныця пустила часть рейсов по измененным маршрутам, а движение поездов обеспечивали резервными тепловозами с ограничением скорости.