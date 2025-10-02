Люди жили на цокольном этаже одного из частных домов. Детали трагедии сообщает 24 Канал со ссылкой на очевидицу Ирину Ткач.

Смотрите также Одесса тонет: все о рекордной непогоде в городе, последствия и когда прекратится дождь

Что известно о трагедии в Одессе?

Вода поднималась с такой скоростью и силой, что племянники Ирины и их бабушка успели только забежать на чердак. Уже оттуда они наблюдали, как за 15 минут потоком воды снесло толстые каменные заборы с обеих сторон к соседям, перевернуло и утопило две машины, а уровень воды достиг середины второго этажа дома.

За считанные минуты снесло все: двери, окна, огромную мебель, деревья и всех животных... Погибшие собаки у соседей, рыбы поплыли из аквариумов с селевым потоком. Выплыли из дома холодильники с едой, сантехника и вся энергосистема,

– рассказала женщина.

Местные показали затопленный дом: смотрите видео

По словам Ирины, во время непогоды в своем доме утонула ее соседка через забор, а совсем рядом погибла целая семья – 5 переселенцев из города Украинка Донецкой области. Люди не смогли выбраться из цокольного этажа дома.

У них нет никого, кроме дяди. Люди переехали в солнечную Одессу..

– добавила соседка.

К слову, эксклюзивно для 24 Канала эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Валерий Матковский рассказал, что канализационная система города не могла справиться с таким количеством воды. Эта проблема комплексная, ее не решали в течение многих лет.

Что известно о непогоде в Одессе 30 сентября?