Увечері вівторка, 30 вересня, негода накрила Одесу. Лише за 7 годин там випала майже двомісячна норма опадів, а серед загиблих – ціла родина переселенців.

Люди мешкали на цокольному поверсі одного з приватних будинків. Деталі трагедії повідомляє 24 Канал із посиланням на очевидицю Ірину Ткач.

Дивіться також Одеса тоне: все про рекордну негоду у місті, наслідки та коли припиниться дощ

Що відомо про трагедію в Одесі?

Вода підіймалася з такою швидкістю й силою, що племінники Ірини та їхня бабуся встигли лише забігти на горище. Уже звідти вони спостерігали, як за 15 хвилин потоком води знесло товсті кам'яні паркани з обох сторін до сусідів, перевернуло та втопило дві автівки, а рівень води сягнув середини другого поверху будинку.

За лічені хвилини знесло все: двері, вікна, величезні меблі, дерева й всіх тварин... Загиблі собаки в сусідів, риби попливли з акваріумів з селевим потоком. Випливли з дому холодильники з їжею, сантехніка та вся енергосистема,

– розповіла жінка.

Місцеві показали затоплений будинок: дивіться відео

За словами Ірини, під час негоди у своєму будинку втонула її сусідка через паркан, а зовсім поряд загинула ціла родина – 5 переселенців із міста Українка Донецької області. Люди не змогли вибратися з цокольного поверху будинку.

У них нема нікого, окрім дядька. Люди переїхали до сонячної Одеси…

– додала сусідка.

До слова, ексклюзивно для 24 Каналу експерт з питань житлово-комунального господарства Валерій Матковський розповів, що каналізаційна система міста не могла впоратися з такою кількістю води. Ця проблема комплексна, її не вирішували протягом багатьох років.

Що відомо про негоду в Одесі 30 вересня?