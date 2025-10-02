"Потоком знесло й перевернуло автівки": сусідка загиблої родини в Одесі розповіла про трагедію
- 30 вересня Одесу накрила негода, що спричинила затоплення будинків, знищення майна та загибель тварин.
- На цокольному поверсі приватного будинку загинула родина переселенців із міста Українка Донецької області.
Увечері вівторка, 30 вересня, негода накрила Одесу. Лише за 7 годин там випала майже двомісячна норма опадів, а серед загиблих – ціла родина переселенців.
Люди мешкали на цокольному поверсі одного з приватних будинків. Деталі трагедії повідомляє 24 Канал із посиланням на очевидицю Ірину Ткач.
Дивіться також Одеса тоне: все про рекордну негоду у місті, наслідки та коли припиниться дощ
Що відомо про трагедію в Одесі?
Вода підіймалася з такою швидкістю й силою, що племінники Ірини та їхня бабуся встигли лише забігти на горище. Уже звідти вони спостерігали, як за 15 хвилин потоком води знесло товсті кам'яні паркани з обох сторін до сусідів, перевернуло та втопило дві автівки, а рівень води сягнув середини другого поверху будинку.
За лічені хвилини знесло все: двері, вікна, величезні меблі, дерева й всіх тварин... Загиблі собаки в сусідів, риби попливли з акваріумів з селевим потоком. Випливли з дому холодильники з їжею, сантехніка та вся енергосистема,
– розповіла жінка.
Місцеві показали затоплений будинок: дивіться відео
За словами Ірини, під час негоди у своєму будинку втонула її сусідка через паркан, а зовсім поряд загинула ціла родина – 5 переселенців із міста Українка Донецької області. Люди не змогли вибратися з цокольного поверху будинку.
У них нема нікого, окрім дядька. Люди переїхали до сонячної Одеси…
– додала сусідка.
До слова, ексклюзивно для 24 Каналу експерт з питань житлово-комунального господарства Валерій Матковський розповів, що каналізаційна система міста не могла впоратися з такою кількістю води. Ця проблема комплексна, її не вирішували протягом багатьох років.
Що відомо про негоду в Одесі 30 вересня?
Загалом стихія забрала життя 10 людей, серед них 23-річна дівчина, яку змило течією.
Під час затоплення постраждало 345 приватних домоволодінь, а також багатоповерхівки.
ДСНС завершила пошуково-рятувальні роботи – врятовано понад 380 осіб.
Володимир Зеленський доручив віцепрем'єр-міністру Олексію Кулебі провести повну перевірку всіх фактів, що передували трагедії та могли спричинити такі значні негативні наслідки.
Укрзалізниця пустила частину рейсів за зміненими маршрутами, а рух потягів забезпечували резервними тепловозами з обмеженням швидкості.