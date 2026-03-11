Укр Рус
11 марта, 15:20
Повестка без печати или с другой ошибкой: юристы объяснили, можно ли игнорировать документ

Диана Подзигун
Основные тезисы
  • Военнообязанные должны являться в ТЦК по повесткам, даже если в них есть ошибки.
  • Юристы отмечают, что наложение штрафа за неприбытие в ТЦК зависит от обстоятельств, и повестка в Резерв+ не является автоматическим привлечением к ответственности.

Военнообязанные граждане Украины обязаны реагировать на повестки от ТЦК, даже если в документах есть ошибки. Неточности в оформлении не освобождают от обязанности явиться в центр комплектования для процедур воинского учета.

Об этом информируют специалисты на портале "Юристи.UA".

Можно ли не появляться в ТЦК, если в повестке есть ошибка?

Юристы в очередной раз подчеркивают, что любая повестка от Территориальных центров комплектования военнообязанным является официальным документом, который нельзя игнорировать, даже если он содержит ошибки.

Несмотря на ошибки в повестке, вы (военнообязанные – 24 Канал) обязаны явиться по вызову ТЦК на прохождение ВВК,
– пишет адвокат Юрий Айвазян.

В то же время правозащитник объяснил, что вопрос наложения штрафа за неявку в ТЦК по повестке зависит от конкретных обстоятельств, а сообщение в приложении Резерв+ не всегда означает автоматическое привлечение к ответственности.

"Оповещение, которое военнообязанный получил в Резерв+, это лишь предложение признать правонарушение и дать согласие привлечь к административной ответственности без его присутствия", – добавил Айвазян.

Также адвокат отметил, что гражданин может обжаловать это, подав в ТЦК заявление о закрытии дела или отмене розыска, в частности по электронной почте или заказным письмом через "Укрпочту".

В случае отказа ТЦК, военнообязанный имеет право обжаловать бездействие учреждения в судебном порядке.

Последние новости о мобилизации

  • Министр МВД Игорь Клименко заявил, что полицейские не имеют полномочий проводить мобилизационные мероприятия, однако они могут быть привлечены по предварительному запросу ТЦК.

  • Во время общей мобилизации лица с инвалидностью, многодетные родители, и те, кто осуществляет уход за родственниками с инвалидностью имеют право на отсрочку. Также временное бронирование предоставляется студентам, ученым, педагогическим работникам и работникам критически важных предприятий.

  • С начала марта визит в ТЦК и СП можно спланировать заранее. В центрах комплектования заработала электронная очередь.