Повестка без печати или с другой ошибкой: юристы объяснили, можно ли игнорировать документ
- Военнообязанные должны являться в ТЦК по повесткам, даже если в них есть ошибки.
- Юристы отмечают, что наложение штрафа за неприбытие в ТЦК зависит от обстоятельств, и повестка в Резерв+ не является автоматическим привлечением к ответственности.
Военнообязанные граждане Украины обязаны реагировать на повестки от ТЦК, даже если в документах есть ошибки. Неточности в оформлении не освобождают от обязанности явиться в центр комплектования для процедур воинского учета.
Об этом информируют специалисты на портале "Юристи.UA".
Смотрите также Новый закон, выезд за границу и е-повестки: какой может быть мобилизация в феврале 2024 года
Можно ли не появляться в ТЦК, если в повестке есть ошибка?
Юристы в очередной раз подчеркивают, что любая повестка от Территориальных центров комплектования военнообязанным является официальным документом, который нельзя игнорировать, даже если он содержит ошибки.
Несмотря на ошибки в повестке, вы (военнообязанные – 24 Канал) обязаны явиться по вызову ТЦК на прохождение ВВК,
– пишет адвокат Юрий Айвазян.
В то же время правозащитник объяснил, что вопрос наложения штрафа за неявку в ТЦК по повестке зависит от конкретных обстоятельств, а сообщение в приложении Резерв+ не всегда означает автоматическое привлечение к ответственности.
"Оповещение, которое военнообязанный получил в Резерв+, это лишь предложение признать правонарушение и дать согласие привлечь к административной ответственности без его присутствия", – добавил Айвазян.
Также адвокат отметил, что гражданин может обжаловать это, подав в ТЦК заявление о закрытии дела или отмене розыска, в частности по электронной почте или заказным письмом через "Укрпочту".
В случае отказа ТЦК, военнообязанный имеет право обжаловать бездействие учреждения в судебном порядке.
Последние новости о мобилизации
Министр МВД Игорь Клименко заявил, что полицейские не имеют полномочий проводить мобилизационные мероприятия, однако они могут быть привлечены по предварительному запросу ТЦК.
Во время общей мобилизации лица с инвалидностью, многодетные родители, и те, кто осуществляет уход за родственниками с инвалидностью имеют право на отсрочку. Также временное бронирование предоставляется студентам, ученым, педагогическим работникам и работникам критически важных предприятий.
С начала марта визит в ТЦК и СП можно спланировать заранее. В центрах комплектования заработала электронная очередь.